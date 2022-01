“ASCOM BIKE “ per sviluppo delle piste ciclabili nel contesto dell’intero territorio della Regione Abruzzo.

II 27 gennaio 2022, presso la sede di Pescara dell’Ascom-Abruzzo, e’ stata costituita, una sezione specifica dedicata appositamente all’approfondimento delle dinamiche relative allo sviluppo delle piste ciclabili nel contesto dell’intero territorio della Regione Abruzzo.

“ASCOM BIKE “ e’ nata su impulso del Presidente Regionale di Ascom-Abruzzo , Angelo Allegrino.

Quest’ultimo segue, ormai da molto tempo, l’evolversi del settore viabilita’ , sviluppo sostenibilita’ e tutela del territorio come testimoniato dalle note vicende legate alla pista ciclabile di Lanciano ed e Roseto ed ai fattivi interventi del medesimo per cio’ concerne la problematica della cementificazione della via Verde .

" Lo sviluppo della Costa dei Trabocchi , tanto cara ad ASCOM , non deve porre in secondo piano la potenzialita’ evolutiva dell’entroterra abruzzese e segnatamente della zona collinare e montana della provincia di Chieti, Teramo , L’Aquila e Pescara. A tal proposito Ascom Bike si prefigge precipuamente di sviluppare un progetto di valorizzazione dei nostri comuni “interni” affinche’ la rete ciclabile Abruzzese divenga, partendo proprio dalla costa , una reale opportunita’di recupero e sviluppo viario di tutta la Regione Abruzzo , dalle nostre splendide montagne al mare.

Un approfondito sviluppo progettuale, anche in termini di costi e benefici,quindi si impone e a tal fine Ascom intende fornire il proprio supporto alla Publica Amministrazione agli imprenditori che intendono fornire il proprio contributo e agli stessi cittadini, affinche’ per questa nuova sfida conduca ad un risultato concreto. "

Ascom Bike

e’ presieduta da Ruggero Veri

coadiuvato dall’Avv. Fabio Palermo

( uno dei consulenti legali dell’associazione ) e dall’Ing. Franco Cespa ( resp. Tecnico del Settore)