In Contrada Santa Lucia, un 50enne finisce con la sua auto in una scarpata di 30 metri.

Lunedì mattina a Ortona, in località Santa Lucia, un 50enne del posto ad una curva ha perso il controllo della sua Panda, molto probabilmente per un malore, ed è scivolato lungo una scarpata per circa 30 metri.

La rovinosa discesa è proseguita fin quando l'auto, senza più controllo, ha impattato contro gli alberi.

Le operazioni di soccorso sono state impegnative ed è dovuto intervenire un elicottero

per recuperare il 50enne e trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. Ad un primo controllo dei sanitari le condizioni di salute risultano non gravi.