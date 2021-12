Gli auguri del sindaco di Ortona ai cittadini ortonesi

Con l’approssimarsi del natale, la free lance Anna Maria De Grandis, in un video realizzato con la DPE – di Edoardo Di Pierro – , raccoglie un momento di riflessione del sindaco di Ortona, Leo Castiglione, su quello che è accaduto in questo anno.

La pandemia ha caratterizzato questo periodo, ma “ non ha frenato l’attività ammistrativa – sottolinea Castiglione - “ non far sentire ai cittadini il peso della pandemia,

– riabadisce - ma chiedere maggiore attenzione “ e, tornando all’attività svolta, sottolinea che la sua amministrazione lo ha fatto “ con il lavoro non con le parole “

All’indomani della sua elezione al comitato ristretto dei sindaci Castiglione si dichiara “ onorato " di assumere questa responsabilità a “ difesa del mio ospedale “

Per le vaccinazioni che si stanno effettuando presso la Micoperi il sindaco raccomanda agli ortonese di vaccinarsi e sottolinea la richiesta per la quarta postazione al fine di superare le difficoltà che si sono registrate ultimamente

Un “ ringraziamento per i suoi collaboratori “ dichiaradosi “ orgoglioso dei risultati raggiunti”

Per gli auguri di natale, prima di tutto esprime la “ vicinanza alle famiglie che hanno perso dei cari a causa del maledetto covid ed alle famiglie delle palazzine Ater che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.”

Confidando di “ ritrovare un grande senso di appartenenza a questa comunità “ e passando alle prospettive “ positive “ assicura “l’impegno sino a fine mandato “ e “ sperando di avere la continuità per compeltare il programma elettorale “