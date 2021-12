BUONI DI SOLIDARIETÀ

L'amministrazione comunale ha pubblicato sul sito internet dell'ente l'avviso pubblico per l'assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie legate all'emergenza sanitaria covid-19. Si tratta della terza erogazione dei fondi previsti a livello nazionale con una ripartizione comunale che per Ortona ha assegnato la somma di euro 190.246,46.

Insieme al bando è stato pubblicato il modulo di domanda da compilare, sottoscrivere e inviare al Comune tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo o attraverso la posta certificata oppure attraverso il portale dell'ente nella sezione "istanze online".

Una importante novità rispetto ai bandi precedenti è la previsione di una duplice tipologia d'intervento ovvero la possibilità per il richiedente di utilizzare il contributo come buono spesa da spendere per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa, come rimborso per il pagamento di utenze domestiche, del canone di locazione oppure come contributo per il pagamento della Tari. Al richiedente spetta la scelta tra una o al massimo due delle tipologie previste.

I beneficiari del sostegno sono persone o nuclei familiari residenti nel comune di Ortona o iscritti nei relativi registri dei "senza fissa dimora" che vivono in condizioni di assoluto momentaneo disagio.

«Questa terza erogazione delle misure straordinarie a sostegno dell'emergenza economica causata dalla pandemia, – sottolinea il sindaco Leo Castiglione – è più articolata con la previsione del contributo anche per il pagamento delle utenze domestiche e della Tari proprio per rispondere al meglio alle difficoltà economiche che il lungo periodo di emergenza ha prodotto nelle famiglie. Le persone interessate possono rivolgersi presso gli uffici dei servizi sociali al Polo Eden, per avere un aiuto nella compilazione delle domande che saranno poi istruite e valutate secondo i requisiti e i criteri previsti nel bando. Voglio infine ricordare che anche per questo bando l'amministrazione comunale insieme alla Guardia di Finanza, effettuerà gli opportuni controlli sulla veridicità delle attestazioni riportate nelle autodichiarazioni, proprio per denunciare le dichiarazioni mendaci come è già avvenuto con i bandi precedenti».

Per qualsiasi informazione, gli interessati potranno contattare gli uffici comunali dei servizi sociali telefonando al numero 085/9057559 oppure 085/9066323 tasto 6, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.