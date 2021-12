Sabato 4 dicembre, alle 14.30, il Victoria Cross sfida la Cantera Adriatica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 4 dicembre alle ore 14.30, presso il Comunale di Ortona va in scena la sfida tra il Victoria Cross Ortona e la Cantera Adriatica, la gara è valevole per l'undicesima giornata del Campionato di Seconda Categoria girone C.

Dopo le ultime due bellissime prestazioni, che però hanno portato solo due punti in cascina, la squadra del Presidente Misci è chiamata ad aggiudicarsi la posta piena, una vittoria porterebbe i ragazzi a tornare nei piani alti della classifica, posto che per quello che hanno fatto vedere sinora sarebbe più che giusto e meritato.

Al Comunale arriva la Cantera Adriatica che precede di un punto gli ortonesi, una buona squadra che gioca un buon calcio.

Sicuramente sarà una bella partita con il team di Mister Palmieri che farà di tutto per regalare ai propri tifosi una vittoria che manca da qualche settimana.

Ingresso libero.