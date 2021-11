CROLLO DEMOGRAFICO AD ORTONA: IN QUATTRO ANNI PERSI 1.098 RESIDENTI

L'ultimo rilevamento dell'Istat (Istituto Nazionale di Statistica), risalente ad agosto 2021, indica che ad Ortona risiedono 22.091 persone: 1.098 in meno rispetto alle 23.189 del luglio 2017.

" Se il fenomeno dello spopolamento è un processo storico ampiamente diffuso nei Comuni dell'entroterra, ad Ortona spetta il triste primato di essere l'unica città della costa abruzzese con più di 10.000 abitanti ad aver perso residenti negli ultimi dieci anni: -216 da gennaio 2012 a luglio 2017 e -1.098 negli ultimi quattro anni.

- sottolineano in una nota i consiglieri comunali Giorgio Marchegiano e Emore Cauti e commentando i dati aggiungono - Dati drammatici che fotografano in maniera inequivocabile una Città in declino, incapace di garantire una prospettiva alle giovani generazioni e con un contesto occupazionale pieno di incognite."

" Senza una visione strategica e senza la capacità di coltivare le opportunità di sviluppo, - concludono i due consiglieri - le difficoltà aumenteranno, il quotidiano continuerà ad essere problematico e il futuro apparirà sempre più nero, come le toppe di asfalto che tanto entusiasmano una politica deludente. "