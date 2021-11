In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Centro Antiviolenza "Non Sei Sola" presenta l'evento:

#RIPARTIAMO DA QUI. UN ALBERO PER LA RINASCITA.

Domenica 21 Novembre, alle ore 10.00, presso il Parco Giochi di P.zza del Popolo (quartiere San Giuseppe) di Ortona, inaugura un albero in prossimità della Panchina Rossa , già inaugurata dal Centro Antiviolenza "Non Sei Sola" 4 anni fa.

" Si è scelto di ripartire il 21 Novembre, Festa dell'Albero, proprio da un albero, simbolo di Rinascita, Crescita ed Evoluzione al fine di RI-attivare, ufficialmente, un percorso di sensibilizzazione pubblica DAL VIVO, necessariamente rallentato e diversificato (ma mai fermato), con l'avvento della Pandemia da Covid-19."

In caso di pioggia, l'evento sarà rimandato a data da destinarsi.