Vince ancora il Victoria Cross Ortona, battuta la capolista Canosa

Victoria Cross Ortona 2

Canosa Sannita Calcio 1

Domenico Doghieri Daniele d'Alessandro ( 60° Giacomo Reati ) Luca Serra Mouhamed Gueye Nicola Scarinci Marco Profeta Lorenzo Di Muzio Matias Ponce Flamur Hamza ( 90° Simone Giansante ) Dario Valerio ( 57° Cantoli Nicola ) Fer Ramis ( 65° Abdou Aziz Jr. )

Miglior spot per il campionato di Seconda Categoria non poteva andare in scena sabato al Comunale di Ortona.

Spettacolo in campo e sugli spalti con un folto pubblico presente che si è divertito e applaudito tutti i protagonisti della contesa.

Due squadre che si sono affrontate a viso aperto giocando a calcio e, continuando a giocare così, potranno sicuramente dire la loro in questo seppur difficile campionato.

Parte subito forte il Canosa e al 17° passa in vantaggio su una punizione calciata da Ottaviani, la barriera si apre inspiegabilmente e nulla può Doghieri.

Passano altri quattro minuti e gli ospiti sfiorano il raddoppio con un sinistro di D'Alessio che sfiora il palo.

Il Victoria Cross inizia ad entrare in partita e al 24° su un calcio piazzato battuto da Ponce, Daniele D'Alessandro pareggia, l'arbitro prima convalida e poi fa ribattere la punizione.

Subito dopo ci prova Hamza con un tiro al volo da fuori area ma il portiere è attento e blocca.

Al 28° fuga sulla fascia destra di Ramis che apparecchia per Di Muzio che a colpo sicuro prende incredibilmente la traversa.

Al 33° la squadra di Mister Palmieri pareggia meritatamente, su un cross di Ponce, in mischia svetta Scarinci, ormai un habitué per il difensore centrale.

Al 50° manovra tutta argentina con lancio di Ponce per Ramis con il diagonale che va fuori di poco.

Al 60° brutto infortunio per Daniele D'Alessandro ( si prospetta una lesione agli adduttori ), sfortunato il ragazzo che era tornato ai suoi ottimi livelli.

Passano altri cinque minuti e stavolta si fa male alla caviglia Ramis che deve abbandonare la contesa.

La squadra accusa il colpo e dopo qualche minuto il Canosa segna ma l'arbitro fischia il fuorigioco non accorgendosi di un difensore ortonese che manteneva in gioco il loro attaccante.

Il fischietto di Vasto, diciamolo, oggi non è stato all'altezza dei 22 in campo.

Al 70° ci prova ancora Di Muzio ma non è fortunato.

Al 72° è la volta dell'attaccante del Canosa che, con un bellissimo tiro, indirizza la palla sotto l'incrocio, la sua gioia però è strozzata dalla risposta da campione di Doghieri che mette in angolo.

Capovolgimenti di fronte continui e al 75° il Victoria Cross Ortona passa in vantaggio.

Nicola Cantoli serve un cadeau dentro l'area per Di Muzio, il quale salta un avversario che lo stende e si procura il rigore.

Va lui stesso sul dischetto e spiazza il portiere.

Il furore agonistico delle due squadre cala e la gara va in archivio con il 2-1 a favore degli ortonesi.

Tutta la squadra ha dedicato la vittoria al loro compagno di squadra Daniele D'Alessandro augurandogli di tornare il prima possibile con loro!

Complimenti a tutte e due le squadre per aver offerto uno spettacolo bellissimo dove chi ha avuto la fortuna di assistere sarà tornato a casa compiaciuto e questo è uno degli obiettivi del Victoria Cross Ortona.

Ora testa alla prossima gara, ancora un big match, ancora una capolista, si farà visita al Città di Chieti, squadra fortissima che aspira apertamente al salto di categoria.