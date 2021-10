L'Orchestra Sinfonica Tosti - ricrea le atmosfere halloweeneiane degli anni '90 con "Il Crepuscolo e la Notte"

Sarà un evento con il botto la prima apparizione ufficiale dell'Orchestra Sinfonica Tosti!

Dopo pochi mesi dalla sua nascita l'OST si esibirà per la prima volta nel concerto "Il Crepuscolo e la Notte", suggestivo evento programmato in data 31 ottobre 2021, ore 23:00, presso l'omonimo Teatro F. P. Tosti di Ortona.

L'idea è quella di ricreare le atmosfere halloweeneiane degli anni '90, quando i ragazzi si riunivano nei locali della zona per ascoltare i live e dare vita a delle jam session di stampo rock. E sarà proprio il rock a farla da padrone il 31 sera, con i più celebri brani di storiche band com i Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, Supertramp.

Così il M° Angelucci: "Si tratta del primo concerto della stagione dell'Orchestra Sinfonica Tosti e per tutti noi che abbiamo vissuto questi 10 anni di OIGA e ancora più emozionante. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, la prima orchestra stabile di Ortona riconosciuta dall'Amministrazione comunale e fortemente voluta dal Sindaco Castiglione. È un momento storico per la città e mi aspetto che, nonostante l'orario, voluto appositamente per rivivere gli anni dei grandi live nei pub e nei locali cittadini, la gente accora in maniera massiccia come per il Concerto dell'Alba. Il programma è stato pensato anche per avvicinare i più giovani al teatro e alla musica sinfonica, sperando che da questo punto di partenza, possano apprezzare anche il sinfonismo di Beethoven, Mozart, Brahms e tutti i grandi compositori della storia".

I biglietti, già disponibili, possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro o tramite la piattaforma Ciaotickets al sito https://www.ciaotickets.com/biglietti/il-crepuscolo-e-la-notte-ortona; per info e prenotazioni n 085 4212125.