ISPEZIONI DEL LAVORO, CONTRASTO AL SOMMERSO E LOTTA ALL’ABUSIVISMO PROFESSIONALE - Ruolo strategico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Consulenti del Lavoro

Ispezioni del lavoro, contrasto al sommerso e lotta all'abusivismo professionale: il ruolo strategico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Consulenti del Lavoro": questo il tema al centro della giornata di studio, organizzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti in collaborazione con l'ANCL di Chieti, che si svolgerà mercoledì 29 settembre presso l'Hotel Mara - Le sale di Ortona (CH).

Al centro dell'incontro molteplici i temi che saranno affrontati: dal PNRR al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso fino ad arrivare alle maxi sanzioni previste; dal caporalato allo sfruttamento di manodopera passando per i protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. E ancora, abusivismo professionale e collaborazione tra Consulenti del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro che da tempo hanno sottoscritto protocolli d'intesa per contrastare il lavoro irregolare, le forme di sfruttamento del lavoro e di abuso della professione.

Interverranno:

la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine e del CUP, Marina Calderone;

il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca;

il Presidente del CPO di Chieti, Nicola De Laurentis;

il Presidente dell'Unione Provinciale ANCL di Chieti, Marco Nestore,

e il Direttore di ADAPT Professional Series e ADAPT University Press, Pierluigi Rausei.

