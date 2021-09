La Compagnia dell'Alba porta per la prima volta in Italia il musical di Broadway "Piccole donne"

Il musical di Broadway "Piccole donne" diventa realtà anche in Italia. "Sei generazioni hanno letto questa storia... Quella attuale la canterà..." e la canterà grazie alla Compagnia dell'Alba di Ortona, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, che dopo i successi ottenuti con "Nunsense: Il musical delle suore", "Aggiungi un posto a tavola", "Tutti insieme appassionatamente" e "A Christmas Carol", porta in scena per la prima volta in Italia un nuovo Family Entertainment: "Piccole donne" - il Musical di Broadway, avvalendosi della co-produzione del TSA - Teatro Stabile d'Abruzzo.

L'allestimento ha preso il via lunedì 13 settembre al Teatro Tosti di Ortona e terminerà con il debutto che avverrà sempre al Tosti nelle serate dell' 8, 9 e 10 ottobre.

"Piccole donne" - il Musical di Broadway è un adattamento del celebre romanzo di Luisa May Alcott che fin dalla sua pubblicazione nel 1868 è stato uno straordinario successo.

Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura per ragazzi è un romanzo senza tempo, una storia adatta al pubblico di ogni età che ha avuto innumerevoli trasposizioni cinematografiche e che ora la Compagnia dell'Alba presenterà nella versione musicale di Broadway grazie ad un speciale accordo con Music Theatre International.

Lo spettacolo, con protagonista Sutton Foster, ha debuttato al Virginia Theatre di Broadway il 23 gennaio 2005, a seguito di ben 55 anteprime, collezionando diverse nomination ai Tony Award, al Drama Desk Award e all'Outer Critics Circle Award dello stesso anno. Successivamente è stato presentato in tour in 30 città negli Stati Uniti, toccando anche San Diego e Washington DC, mentre altre produzioni hanno preso vita in Australia, Austria, Germania e Gran Bretagna.

Il libretto del musical è di Allan Knee, le musiche di Jason Howland, le liriche di Mindi Dickstein. La versione italiana è curata da Gianfranco Vergoni, le scene sono di Gabriele Moreschi, illuminate dal light designer Valerio Tiberi. La direzione musicale è di Gabriele de Guglielmo, mentre la regia e le coreografie sono di Fabrizio Angelini.

Il musical, come il romanzo, racconta le storie delle quattro sorelle March (Meg, la saggia, Beth, il tesoro di casa, Amy, la perfetta piccola dama, e in particolare Josephine, detta Jo, maschiaccio di casa e aspirante scrittrice) che nella seconda metà dell'800 vivono insieme alla loro mamma a Concord, nel Massachusetts, mentre il loro babbo è lontano, cappellano dell'esercito dell'Unione durante la guerra civile americana.

Le loro vite, questa volta in musica, si intrecciano con quelle di altri coloriti personaggi: il professor Bhaer, la zia March, il giovane Laurie con il signor Laurence, suo nonno, e il suo tutore, John Brooke. "Piccole donne" sarà proprio il titolo del romanzo che Jo scriverà sulla storia della sua famiglia e dei suoi amici e che verrà pubblicato da un grande editore. Un musical che, come consuetudine della Compagnia, sarà cantato interamente dal vivo.

Questo il cast: Jo - Edilge Di Stefano, Fritz Bhaer - Fabrizio Angelini, John Brooke - Gabriele de Guglielmo, Meg - Alberta Cipriani, Beth - Giulia Rubino, Amy - Claudia Mancini, Mamy - Carolina Ciampoli, Zia March - Laura Del Ciotto; con Giancarlo Teodori - Mr Laurence e con Flavio Gismondi – Laurie.

ORARI BOTTEGHINO: martedì – mercoledì – venerdì – sabato 18.00/20.00 – giovedì 10.30/13.00. È possibile acquistare i biglietti anche attraverso il circuito CiaoTickets al link www.ciaotickets.com