Iniziative PGS Abruzzo - ASD Ortona Calcio Junior e Virtus Castel Frentano per il calcio femminile

Dopo il successo del Summer Camp a Lido Saraceni ed il Torneo estivo PGS di calcetto per ragazzi dai 6 ai 12 anni, la ASD Ortona Calcio Junior

ha organizzato presso il campetto in sintentico di San Giuseppe una serata esibizione per promuovere il calcio femminile ad Ortona e dintorni.

Venerdì 27 agosto protagonisti del pomeriggio sportivo sono state le ragazze tra i 6 e i 12 anni delle ASD Ortona Calcio Junior e Virtus Castelfrentano che hanno condiviso l' allenamento e le partitine finali.



Il grande entusiasmo per l'iniziativa e le numerose adesioni ricevute hanno spinto lo staff tecnico della ASD Ortona Calcio Junior a programmare l'apertura di una scuola calcio femminile ad Ortona in vista della prossima stagione sportiva 2021/2022.

Il progetto nasce dalla recente collaborazione maturata tra le due società presenti alla serata evento del 27 agosto, si ringrazia in particolare la società della Virtus Castelfrentano per la disponibilità dimostrata e nel contempo si invitano tutte le ragazzine di Ortona e paesi limitrofi ad aderire alla nuova iniziativa per vivere e condividere insieme la passione per il calcio sul nostro territorio.

Prossimo appuntamento per il settore feminile sarà sabato 4 settembre alle ore 17.30 presso il campo comunale di Castelfrentano.



In calendario anche la ripartenza già da mercoledi 1 settembre per le attività di Scuola Calcio per i ragazzi classe 2009 - 2010- 2011 - 2012 - presso lo stadio comunale di Ortona e giovedi 2 settembre per i ragazzi classe 2013 - 2014 - 2015 - 2016 presso il campetto in sintetico di San Giuseppe.



Coloro che fossero interessati alle attività in calendario sia nel settore femminile che maschile, possono contattare il responsabile tecnico prof. Rocco Majo al numero 3470826713.



Anche la "PGS Abruzzo" Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI,

collaborerà alle attività programmate per la nuova stagione sportiva 2021/2022 tramite la società affiliata ASD Ortona Calcio Junior e con le ASD/SSD in via di affiliazione anche in altre discipline sportive, contattate durante l'estate.



Le stesse possono chiedere eventuali ulteriori informazioni alla PGS Abruzzo al seguente indirizzo mail: pgsabruzzo@pgsitalia.org, o contattare il prof. Rocco Majo Direttore Tecnico Regionale della PGS Abruzzo.



C.S. PGS ABRUZZO - ASD Ortona Calcio Junior