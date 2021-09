Italian Style festival a Ortona in Piazza San Tommaso

Mercoledì 1° settembre alle 21:30, inizia l’Italian Style Festival, in Piazza San Tommaso di Ortona festival che ospiterà nei tre giorni a seguire anche i concerti di Guè Pequeno, Geolier e Rkomi.

Ernia - mercoledì 1° settembre ore 21:30 - Sold Out

In termini di apprezzamento del pubblico, riscontri di critica e posizionamento in classifica, Gemelli di Ernia è uno dei grandi successi discografici del 2020: solo in termini di certificazioni siamo già a quota doppio platino per l'album, oltre ad altre cinque certificazioni platino per il solo singolo Superclassico; inoltre, 2 x platino per Ferma a guardare, 1 x oro per Puro Sinaloa, 1 x oro per Non me ne frega un cazzo feat Fabri Fibra e 1 x oro per Vivo. Una vera conferma per Ernia, già considerato uno dei rapper emergenti più poliedrici, credibili e rispettati d'Italia. A distanza di un anno dall'uscita di Gemelli, Ernia festeggia questi imponenti traguardi con una nuova versione arricchita e ampliata dell'album: Gemelli ascendente Milano, uscito il 21 maggio per Island Records, include cinque brani inediti + la nuova versione di Ferma a Guardare con il featuring dei Pinguini Tattici Nucleari che negli ultimi mesi ha spopolato in radio. Ben lontane dall'essere delle semplici outtake, le nuove tracce mostrano tutte le sfaccettature della personalità artistica di Ernia, sia in termini di sound che di liriche. Si va dal puro esercizio di stile come da consuetudine del rap, come Ernia Lewandowski, al nuovo urban-pop in grado di competere anche su scala internazionale, come Di notte (feat. Sfera Ebbasta e Carl Brave), brano in radio dal 21 maggio, stesso giorno di uscita della nuova versione album. Lodevole anche la scelta di raccogliere il testimone della tradizione hip hop, in cui dà spazio e visibilità agli emergenti più validi, con Dissing, in cui compare il featuring di due esordienti assoluti, i giovanissimi gemelli veronesi 2 Rari. Non mancano brani dal taglio più intimistico e riflessivo, come la malinconica La prima volta, una dolceamara storia d'amore giovanile, e Scegliere bene, sull'incertezza generazionale e la difficoltà di crescere in una società che ha perso i suoi punti cardine. La tracklist dell'album originale, si compone di brani che sono ormai già entrati nell'immaginario collettivo: da (Vivo), dove rimpiange una vita che appariva più semplice, ma in fondo non lo era (Mery x Sempre, con il featuring di Shiva) o gli omaggi agli artisti con cui è cresciuto, come Puro Sinaloa, esplicitamente ispirata al classico dei Club Dogo Puro Bogotà (2007), in cui Ernia, per l'occasione insieme a Tedua, Rkomi e Lazza, dimostra di avere raccolto in grande stile il testimone del gruppo con la benedizione di Don Joe, che gli ha dato il beat originale.

Guè Pequeno - giovedì 2 settembre ore 21:30

Guè Pequeno rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera ormai ventennale diventa un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l'intero panorama musicale. L'ultimo dei suoi progetti è Fastlife 4 il cui cuore pulsante è il rap alla sua essenza, cinema di strada, asprezza del sottomondo e lifestyle esagerato raccontati con le figure retoriche della poesia moderna, dove ognuna delle strofe di Guè è stata registrata in presa diretta, in un solo take quando non addirittura in freestyle. Esattamente come fu dieci anni fa, quando alla pubblicazione del suo primo progetto solista fece seguito Fastlife Vol. 3, il nuovo mixtape continua nella stessa tradizione, andando ad aggiungersi all’uscita dell’album che celebra i dieci anni di carriera dell’artista multi-platino e figura di riferimento centrale del genere che, ad ogni sua singola release tra conferme e pluri-certificazioni, non ha mai smesso di tracciare nuovi percorsi e dettare nuove regole.

Geolier - venerdì 3 settembre ore 21:30

Geolier, nome d'arte di Emanuele Palumbo, è uno dei nomi più importanti della scena rap napoletana e non solo: è riuscito a conquistare numerosi successi in tutta Italia con vari singoli con la partecipazione di Sfera Ebbasta, Gue, Emis Killa, Marracash e tanti altri! Rime taglienti e sincere, che raccontano un ambiente sociale, quello delle periferie partenopee, negli ultimi anni entrato nell’immaginario collettivo grazie al successo della serie Gomorra. Il suo primo disco, Emanuele, in nemmeno un anno raggiunge il platino.

Rkomi - sabato 4 settembre ore 21:30 - Sold Out

Dopo aver debuttato al 1° posto conquistando la vetta di tutte e tre le categorie della classifica ALBUM – SINGOLI – VINILI di Fimi-GfK e conservando per la seconda settimana consecutiva il 1° posto in quella dei singoli più venduti di venerdì 14 maggio con il brano NUOVO RANGE feat. Sfera Ebbasta & Junior K, Taxi Driver continua progressivamente a registrare apprezzamenti di pubblico e critica così come il primo singolo ufficiale che ha anticipato l’uscita dell’album: HO SPENTO IL CIELO con Tommaso Paradiso, tuttora tra i brani più ascoltati in radio. La musica di Rkomi, che affonda le sue radici nell'hip hop, progressivamente si sta trasformando in qualcosa di totalmente diverso e caleidoscopico, restituendo un’artista che sfugge ad ogni categorizzazione e che spinge il suo ascoltatore verso sonorità più universali, sfumate e ricche di influenze le più diverse.

I biglietti per assistere ai concerti di Guè Pequeno e Geolier sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita).

c.s.