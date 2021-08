Presso l'impianto sportivo polifunzionale di San Giuseppe è in corso sino a fine agosto il Torneo Estivo di calcetto "PGS Abruzzo" organizzato in collaborazione con la ASD Ortona Calcio Junior, società già affiliata all' Ente di Promozione Sportiva PGS (Polisportive Giovanili Salesiane).



Le attività sono gestite in presenza dallo staff tecnico della Ortona Calcio Junior che partecipa con i prof. Majo, i f.lli prof. Danilo e Lino Reati, i tecnici istruttori Romano Marino ed Antonio Tacconelli, l' operatore di base Andrea Tacconelli.



Al Torneo partecipano circa 100 ragazzi tesserati PGS divisi per classi di eta', nati dal 2011 al 2013, nel 2007/2008 e nel 2009/2010.

Le squadre composte a seconda dell'età da 5 o 4 giocatori si affrontano in partitine da 2 tempi di 15 o 20 minuti, tenendo conto delle condizioni fisiche dei giovani atleti e compatibilmente con le situazioni climatiche di questo torrido agosto 2021.

Le partite si tengono di sera dalle 20,30 alle 23,00 grazie alla perfetta organizzazione del Torneo da parte dello staff della ASD Ortona Calcio Junior, un plauso particolare merita il tecnico istruttore Romano Marino che al microfono allieta le serate con le impeccabili radiocronache in diretta a bordo campo.

Il Torneo si concluderà a fine agosto in concomitanza con la chiusura del Summer Camp estivo in corso presso Lido Eldorado ai Saraceni di Ortona.7



Al campetto di San Giuseppe così come a Lido Eldorado si registra una folta partecipazione di pubblico composto da genitori ed amici sostenitori delle giovanissime promesse in campo.



Alla vigilia della partenza della prossima stagione sportiva 2021/2022 lo staff tecno della Ortona Calcio Junior dedicherà inoltre una serata il prossimo 23 agosto al calcio femminile al fine di dare possibilità anche alle bambine ed alle ragazze che amano il gioco del calcio di misurarsi con questa disciplina sportiva sul nostro territorio, nell'immediato futuro.



Un ringraziamento infine anche alla Struttura Regionale della PGS Abruzzo

presente con il Commissario Regionale Donatino Primante ed il vice Gianfranco Nervegna

impegnati a promuovere sul territorio regionale le iniziative ludico sportive ricreative di concerto con le ASD/SSD meglio organizzate nelle attività del settore sportivo giovanile e scolastico come la "ASD Ortona Calcio Junior" del presidente Claudio Di Lullo.

c.s.