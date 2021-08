La Compagnia dell'Alba in tournée con il musical "Nunsense - Le amiche di Maria"

Dopo il grande successo del debutto il 7 e 8 agosto al Teatro Tosti di Ortona, le consorelle del Certosino Zelo con la nuova madre superiora Suor Maria Regina, al secolo Fioretta Mari, saranno di scena il 17 agosto, in piazza Orsini, a Montorio al Vomano (Teramo). La Compagnia dell'Alba , diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo, con la co-produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo, presenta a Montorio al Vomano il nuovo allestimento del musical " Nunsense - Le amiche di Maria" (Il musical delle suore!). L'adattamento italiano e la regia sono di Fabrizio Angelini, con la collaborazione di Gianfranco Vergoni. La regia associata è di Alessia de Guglielmo e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo. Il musical ha un nuovo straordinario cast che vede protagonista l'attrice e insegnante Fioretta Mari che sarà affiancata, a Montorio al Vomano, da Carolina Ciampoli, Monja Marrone, Alberta Cipriani e Giulia Rubino. Le date di Ortona hanno fatto registrare, nonostante l'entrata in vigore delle nuove normative anti covid con l'accesso a teatro consentito solo a chi ha il green pass, un ottimo successo di pubblico. Con la platea che ha apprezzato la verve, l'ironia e la maestria di Fioretta Mari alle prese con le rocambolesche avventure delle sue consorelle. La storia del resto è davvero ironica: impegnate in una partita di Bingo dalle Focolarine, la Reverenda Madre, Suor Uberta, Suor Robertanna, Suor Leonella e Suor Amnesia, sopravvivono alla fatale zuppa al finocchio che la povera Suor Giulia ha servito per cena alle cinquantadue sorelle del Certosino Zelo. Tornate in convento, le cinque protagoniste trovano le consorelle con la faccia nella minestra! Non avendo la possibilità economica di seppellirle tutte, sono costrette a conservare le ultime quattro sfortunate... nel congelatore! Ma le "Amiche di Maria" non si danno per vinte e mettono in scena uno spettacolo, protagoniste loro stesse, per raccogliere il resto dei soldi e donare alle quattro consorelle una giusta sepoltura. Lo spettacolo ha ricevuto quest'anno il "Broadawayworld Italy Awards", come miglior musical non originale e la migliore regia, firmata da Fabrizio Angelini riconoscimenti che vanno ad aggiungersi agli altri premi ricevuti precedentemente, tra i quali l' "Italian Musical Awards 2016" per il miglior musical.

Appuntamento dunque a Montorio al Vomano il 17 agosto, alle 21.30, in piazza Orsini. Biglietti disponibili nei punti vendita e sul circuito Ciao Tickets.