La P.G.S. unisce ancora a distanza di oltre 35 anni nel ricordo di Paolo Romagnoli.

Grazie a un'idea di Francesco Tenisci ed all'organizzazione impeccabile di Andrea Giri, mercoledì 11 agosto oltre 40 ex atleti della mitica PGS AURORA CALCIO ORTONA si sono ritrovati nel cortile dell'oratorio Salesiani di Ortona dove da bambini sono cresciuti correndo dietro ad un pallone ed è stata un'emozione unica incontrarsi di nuovo e vedere quegli stessi bambini, oggi padri di famiglia (e qualcuno anche nonno...come il nostro mitico mister Nicola Giammarino) che a loro volta si sono emozionati nel vedere i propri figli giocare nello stesso luogo in cui molti non entravano più da molto, moltissimo tempo.



È stato un pomeriggio davvero speciale iniziato intorno alle 16,00 quando tutti si sono incontrati all'ingresso del cimitero di Ortona per rendere omaggio al piccolo amico Paolo Romagnoli, compagno di giochi di allora, prematuramente scomparso a soli 15 anni.

Per l'occasione è stata invitata la sorella Francesca la quale, oltre ad esprimere tutta la propria emozione, ha dichiarato di essere orgogliosa dell'iniziativa che ha dimostrato, anche a distanza di così tanto tempo, che i valori ed i sani principi non tramontano mai!

Così dopo aver reso omaggio a Paolo, tutti i partecipanti e le rispettive famiglie si sono trasferite nel cortile dell'oratorio dove si è dato vita ad un "mini quadrangolare" (rigorosamente a porte piccole) disputando quattro brevi gare (ridotte...a causa dell'età e della non preparazione atletica dei partecipanti...)



Alla manifestazione ha partecipato anche il vice commissario della PGS Regionale Abruzzo Gianfranco Nervegna che ha omaggiato i "ragazzi" con una medaglia ricordo offerta dalla PGS Nazionale e l'assessore allo Sport di Ortona, Massimo Petaccia in veste ufficiale di partecipante in quanto anche il suo nome e quello del suo papà Giuseppe (per tantissimi anni dirigente e Presidente della squadra) sono entrati a far parte della "gloriosa" equipe salesiana. A fine evento Petaccia ha dichiarato: "Il risultato più bello è stato rivedere vecchi compagni di gioco dell'infanzia, molti non più residenti ad Ortona, e rivivere quei magici momenti...come un tuffo nel passato!! Bravi gli organizzatori, bravo Andrea Giri e tutti quelli che hanno collaborato per la perfetta riuscita dell'evento.

Un pensiero speciale a Paolo e alla sorella Francesca il cui ricordo ho sempre portato nel mio cuore. Cercheremo di far sì che l'evento possa diventare un appuntamento fisso in futuro. Proveremo a costruire un vero e proprio MEMORIAL PAOLO ROMAGNOLI e sarebbe davvero una gran bella cosa!!"

Il tutto si è poi concluso intorno ad un classico buffet non prima di aver consegnato una targa ricordo a mister Nicola Giammarino e alla famiglia Romagnoli ed aver lanciato in cielo palloncini colorati in memoria di Paolo.



I partecipanti si sono dati appuntamento all'anno prossimo augurandosi di ritrovarsi di nuovo tutti insieme per riabbracciarsi nel segno della comune appartenenza alla "PGS Salesiana".



c.s.