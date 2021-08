FUOCHI VIETATI

Il provvedimento firmato dal Sindaco Leo Castiglione prevede il divieto assoluto di utilizzo di fuochi pirotecnici, petardi, razzi, fuochi d'artificio, lanterne di carta e ogni altro artificio pirotecnico su tutto il territorio comunale nelle prossime settimane che si annunciano di particolare caldo. Una decisione avallata dalle raccomandazioni espresse dalla nota inviata martedì 10 dal Prefetto Armando Forgione che sollecitava i Sindaci ad una attenta valutazione di tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto degli incendi in queste settimane in cui sono previste particolari condizioni climatiche, più favorevoli all'innesco e propagazione di incendi boschivi.

«Il nostro territorio è stato gravemente colpito dagli incendi di inizio agosto – sottolinea il Sindaco Castiglione – e dobbiamo prestare la massima attenzione per evitare altre sciagure. Questo provvedimento non deve essere inteso in maniere restrittiva ma di tutela della incolumità e sicurezza pubblica e del nostro territorio. Il rischio incendi resta alto e vanno attivate tutte le iniziative di prevenzione. Per questo confido molto anche nella sensibilità e responsabilità civica della nostra comunità, già dimostrate nei tragici momenti dei violenti e devastanti incendi che hanno colpito il nostro territorio a inizio mese».