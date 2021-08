Ortona: aumenta il traffico delle merci

Nel porto di Ortona, nel primo semestre 2021, sono state movimentate oltre 570 mila tonnellate di merci, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un andamento particolarmente positivo delle merci solide (377 mila tonnellate, +13%). Positivo è anche l’andamento delle rinfuse liquide con 193.400 tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+4,6%).

“Il sistema portuale registra una crescita generale rispetto al 2020 – commenta il Commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale, Ammiraglio Giovanni Pettorino -. Nel porto di Ancona è significativo l’aumento del trasporto merci sui ro-ro sul dato pre pandemia del 2019. Sono in ripresa sia il traffico passeggeri sia il traffico complessivo delle merci. Dati positivi anche per il porto di Ortona. Indicatori di scali in ripresa, che fanno ben sperare per il prossimo futuro”.