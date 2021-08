Attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di emergenza

L’amministrazione comunale, a seguito dei devastanti incendi del 1 e 2 agosto scorso che hanno interessato diverse zone del territorio comunale, ha avviato le procedure per il riconoscimento dello stato d’emergenza da parte della Regione Abruzzo.

Da lunedì 9 agosto per agevolare tutte le operazioni di ricognizione e censimento dei danni sono disponibili sul sito del Comune l’ avviso e gli allegati per le relative segnalazioni dei danni subiti dal patrimonio pubblico, dai privati e dalle attività economiche e produttive.

AVVISO PRIMA RICOGNIZIONE DANNI SUBITI

Nelle more di definizione della procedura da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Ortona ha deciso di procedere ad una prima ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico (Scheda A), dai privati (Scheda B), dalle attività economiche e produttive (Scheda C), ai fini di supportare la richiesta per il riconoscimento dello Stato di Emergenza. Tutti coloro che hanno subito dei danni al patrimonio edilizio e alle attività economiche e produttive e al patrimonio pubblico conseguenti all’evento di cui all’oggetto, possono presentare apposita istanza attraverso i moduli messi a disposizione sul portale dell’Ente (sito web: www.comuneortona.ch.it).

Danni subiti dal patrimonio pubblico: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA A ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico’. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’Ente o Dirigente.

Danni subiti dal patrimonio edilizio privato: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA B ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato’. La segnalazione può essere effettuata dal proprietario, ovvero dal conduttoredetentore, laddove l’immobile sia detenuto con diverso titolo legittimo. In caso di parti comuni condominiali, la segnalazione è a cura dell’amministratore di condominio.

Danni subiti dalle attività economiche e produttive: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA C ‘Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive’. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa, indipendentemente che sia proprietario o conduttore o detentore ad altro titolo dell’immobile dove viene esercitata l’attività.

Danni subiti dalle autovetture/mezzi: si precisa che i danni subiti dalle autovetture/mezzi ad uso privato devono essere riportati utilizzando la Sezione note della scheda “B”, mentre i danni subiti dalle autovetture/mezzi a uso aziendale devono essere riportati utilizzando la Sezione note della scheda “C”.

Nell'incertezza della tempistica degli organi sovraordinati, i danni devono essere documentati anche mediante materiale fotografico, preventivi di spesa, fatture e altro. In questa fase, meramente ricognitiva, non è richiesta alcuna perizia tecnica giurata.

Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso lo sportello del Protocollo Generale del Comune di Ortona, sito in Via Cavour (orari: mattino 9:00 -12:00 dal lunedì al venerdì e pomeriggio martedì e giovedì 15:30-17:30) o tramite invio con posta elettronica certificata (pec:protocollo@pec.comuneortona.ch.it), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Agosto 2021.

Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva.

La presentazione delle istanze e schede di ricognizione dei danni di cui al presente avviso non costituisce in alcun modo riconoscimento automatico di eventuali contributi o titolo per il risarcimento dei danni subiti a carico della Finanza Pubblica.

e questi i moduli che vanno presentati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Agosto 2021

" Per supportare le istanze dei privati è possibile contattare l'ufficio dei Lavori pubblici ai numeri 085.9057320 o 085.9057307, negli orari d'ufficio "

SCHEDA A ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico’

SCHEDA B ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato’

SCHEDA C ‘Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive’

"questi sono modelli predisposti dalla regione se si vuole nel descrittivo si possono aggiungere notizie relative alle proprietà (es. particella catastale, ecc...)."