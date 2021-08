Lido Saraceni - spiaggia libera : anziano in difficoltà salvato.

Questa mattina alle 9:40, alla spiaggia libera dei Saraceni, tragedia evitata.

Il bagnino della "Compagnia del Mare – Lifeguard" in servizio, Alessio Annecchini, viene avvisato della presenza di un signore in difficoltà, che stava balneando in prossimità della scogliera sottostante la prima galleria della pista ciclabile.

Il bagnino decide , prontamente, che la scelta migliore è quella di raggiungere il bagnate con il moscone, si lancia così in una rapida vogata.

Una volta raggiunto l'anziano bagnante, Alessio nota che , aveva già ingerito acqua, lo recupera e lo posiziona sul moscone nella consueta posizione laterale di sicurezza.

Una volta giunto a riva, i suoi colleghi Francesco Albanese e Francesco Dragani, (quest'ultimo in quel momento fuori servizio), iniziano a prestare i primi soccorsi assieme ad un operatore sanitario che fortunatamente si trovava in spiaggia.

L'uomo, fortunatamente vigile e cosciente, viene in seguito portato via dal 118 per ulteriori accertamenti.

Il servizio di salvataggio lungo le maggiori spiagge libere di Ortona è svolto dalla “ Compagnia del Mare – Lifeguard" che presidia le spiagge libere, per conto del Comune di Ortona, con quattro postazioni: una al lido Saraceni due a Postilli ed una al Lido Riccio.

Dal primo giugno al 5 settembre circa 30 bagnini abilitati, assunti prevalentemente nel territorio ortonese, più due resposnsabili del personale, assicurano la vigilanza sulle spiagge libere .

“ Grazie all'amministrazione comunale, che ha attivato il servizio di salvataggio lungo le maggiori spiagge libere di Ortona – precisa Cristian Di Santo presidente della "Compagnia del Mare – Lifeguard"- questo servizio si dimostra nuovamente una risorsa necessaria ed importante.” e nell’occasione Di Santo sottolinra che “ quest’anno grazie alla collaborazione con gli stabilimenti balneari, sono aumentati i tratti di spiaggia liberi sorvegliati “ e ricorda che “ quest’anno insieme alla Capitaneria di Porto di Ortona e con i nostri volontari si stà portando avanti il progetto Mare Sicuro e con la collaborazione dei volontari della SICS ( Scuola Italiana Cani di Salvataggio) di Pescara, ci sono 4 unità cinofile presenti nelle spiagge ortonesi nel giorni di maggior afflusso “