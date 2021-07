GLI SVITATI TORNATO IN SCENA A ORSOGNA

L'associazione teatrale ortonese Gli Svitati in collaborazione con The Muses TAS torna in scena domenica 18 luglio alle 20:30 sul palcoscenico del Teatro comunale di Orsogna in Piazza Mazzini 1.

Bianca & Rock'n'Roll è uno spettacolo ispirato a "Biancaneve e i sette nani" dei fratelli Grimm che si propone di far rivivere la magica atmosfera delle fiaba in uno scenario animato dai personaggi che ruotano intorno a Bianca, la protagonista in chiave moderna di una storia conosciuta e rivisitata con canzoni rock’n roll. La musica infatti sarà il filo conduttore rendendo il palco un contenitore di tutte le forme comunicative che creeranno insieme una suggestione particolare e unica.

Giulia Capuzzimato che ha curato l’adattamento e la regia dello spettacolo ricorda: "Gli svitati è una compagnia amatoriale nata dal desiderio di divertirsi e di farlo insieme attraverso il teatro. Lo stop forzato di due anni dovuto alla pandemia ha fatto crescere la voglia di ritrovarsi per cui con Bianca & Rock'n'Roll i protagonisti non mancheranno di regalare al pubblico spensieratezza all’insegna del divertimento”.

Bianca & Rock'n'Roll si svolgera nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza Covid – 19. E’ richiesta la prenotazione, che si potrà effettuare al numero 3773614916.

c.s.