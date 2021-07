RIBELLULA - Storie di Fabrizia Arduini tra arte e natura

Il 15 luglio dello scorso anno ci lasciava Fabrizia Arduini, artista e ambientalista conosciuta da tutti, in Abruzzo, per il suo grande impegno in difesa dell'ambiente abruzzese e in particolare del territorio della "Costa dei Trabocchi".

Ad un anno dalla sua scomparsa un gruppo di amici di Fabrizia ha raccolto e documentato il suo lavoro artistico ed ha realizzato il volume Fabrizia Arduini tra arte e natura che racconta le sue storie attraverso le sue opere, alcuni testi e il suo impegno nel sociale. Il libro, curato dallo studio Moby Dick di Ortona e edito da D'Abruzzo-Menabò, offre un'ampia documentazione sul lavoro artistico e ambientale di Fabrizia e sarà presentato in occasione dell'inaugurazione di un'esposizione delle sue opere, provenienti da collezioni private e di famiglia, che avrà luogo nella torre ovest del Castello Aragonese di Ortona dal 15 al 25 luglio 2021 grazie al patrocino dell'Amministrazione comunale.

La presentazione al pubblico del libro e gli interventi in ricordo di Fabrizia inizieranno dalle ore 18.30 di giovedì 15 luglio e si concluderanno con l'inaugurazione della mostra, che sarà poi aperta al pubblico tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00.

Nella stessa occasione sarà consegnato dalle Edizioni Menabò, alla famiglia dell'artista, il "Premio D'Abruzzo per l'ambiente 2021" alla memoria di Fabrizia Arduini

L'impegno ventennale di Fabrizia nella difesa dell'ambiente e del territorio abruzzese, fondamentale per gli interventi attivati nella Zona Frentana e nella Costa Teatina, sarà infine ricordato da amici e soci del WWF Abruzzo.