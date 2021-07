Altre conferme in casa Tombesi: Michele Iervolino e Davide Berardi

Dopo Dario Dell'Oso, Antonio Masi, Paolo Romagnoli e Andrei Bordignon, la Tombesi conclude il giro delle conferme per la prossima stagione con i nomi di Michele Iervolino e Davide Berardi.

Giunto dalle giovanili dell'Acquaesapone per rinforzare l'Under 19 della Tombesi, Iervolino ha cominciato a collezionare presenze in prima squadra, nel campionato di A2, sin dalla sua prima stagione a Ortona, la 2019/2020. Nello scorso campionato, infortuni e squalifiche lo hanno portato ad essere assoluto protagonista nel girone di ritorno, in cui, non a caso, il suo rendimento è cresciuto in maniera netta. Messo da parte il problema temperamentale e le troppe espulsioni degli inizi, Michele è spesso partito in quintetto, ritrovando inoltre il suo originale ruolo di difensore centrale, peraltro con ottimo profitto. Nel settore giovanile, si era invece consolidato come efficace e prolifico pivot. Mister Di Vittorio si affiderà anche alla sua duttilità in vista della prossima stagione.

Davide Berardi giunse invece nella stagione 2018/2019, proveniente dalle fila del Pescara. Complici gli infortuni che hanno colpito i suoi compagni di reparto nel corso degli anni, è stato spesso lui il titolare della porta gialloverde, ed è stato lui a concludere la scorsa stagione dopo l'espulsione, nel playoff contro il Cus Molise, di Dario Dell'Oso. Per la sua quarta stagione a Ortona, Davide punta a continuare il suo percorso di crescita e a confermarsi come pedina sempre pronta a essere utilizzata da mister Di Vittorio.