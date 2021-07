Secondo incidente dopo poco tempo in Via Piana a Villa Grande - Villa Deo

A distanza di pochi giorni da un’altro incidente avvenuto allo stesso incrocio e con una dinamica simile , un’altro incidente , nel tardo pomeriggio di giovedi 8 luglio, ha di nuovo riportato scompiglio all’incrocio di Via Piana con Via del Calvario a Villa Deo – Villa Grande.

C.A. del 98, di Villa Iubatti, di ritorno da una consegna di pizze , proveniva da Villa Grande, percorrendo Via del Calvario a bordo della sua 500

si è scontrato con la Clio guidata da S.T. ,

nota navigatrice nelle gare di rally , che percorreva Via Piana diretta verso la vicina casa.

Dalle prime informazioni, non gravi , fortunatamente, le conseguenze per i due conducenti, i mezzi pesantemente danneggiati sono stati messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Ortona.

Il personale dell’ambulanza, arrivata da Lanciano, ha prestato i soccorsi ,fortunatamente di non oltre la routine, previsiti in questi casi .

I carabinieri della Compagnia di Ortona hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.

Le auto sono finite sul recinto dell’abitazione, situata all’incrocio, e non nuova, purtroppo, a vedere il proprio recinto abbattuto, più volte negli anni, a causa di incidenti che si verificano allo stesso incrocio e con dinamiche similari.

Il precedente incidente è avvenuto il 21 giugno, nello stesso posto ed ha visto coivolte due auto di cui una con a bordo due gemellini, fortunamente illesi, ma che, vista la dimanica ed i primi rilievi, aveva visto l’intervento anche dell’elisoccorso. Questa volta, fortunatamente .è stata sufficiente solo l’ambulanza ed ha dovuto fare interventi leggeri.

Il ripetersi di incidenti nello stesso posto e con dinamiche similari, comincia richiedere qualche riflessione su interventi da predisporre per cercare di evitare il ripetersi di questi, sempe brutti, incidenti.