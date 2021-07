Infrastrutture del porto di Ortona: meno chiacchiere e più fatti!

“Dopo le ultime vicende elettorali del Comune di Chieti e il conseguente riassetto della Giunta Regionale – dichiara Gianluca Coletti, coordinatore del progetto Ortona 2030 – è comprensibile che l’ex Assessore Mauro Febbo non abbia più la necessaria calma e lucidità per ragionare sugli avvenimenti politici ed amministrativi che accadono nella nostra regione.”

“Allo stato attuale – continua Gianluca Coletti – gli unici atti ufficiali esistenti riguardano la revoca da parte della Regione Abruzzo di circa 40 milioni di euro dei finanziamenti per la Città di Ortona (38 milioni di euro per il completamento delle infrastrutture portuali e 2 milioni di euro per il completamento della bretella porto – A14) contenuti nel Masterplan approvato dalla passata Giunta Regionale guidata da Luciano D’Alfonso, al cui tavolo di lavoro ha partecipato Tommaso Coletti in qualità di Consigliere Provinciale di Chieti e di Consigliere Comunale di Ortona. Tutte le altre ipotesi, compresa quella della riassegnazione dei finanziamenti revocati, al momento sono solo buoni propositi che, se non tradotti in atti amministrativi, non consentiranno di completare le procedure di appalto attualmente bloccate. Questa, purtroppo, è la triste realtà per noi ortonesi!”

“Ad oggi – conclude Gianluca Coletti – la Città di Ortona ha perso la quasi totalità delle risorse disponibili, ma siamo sicuri che l’ex assessore Mauro Febbo si adopererà per fare in modo che presto il porto di Ortona possa essere dotato delle infrastrutture di cui ha bisogno per essere una risorsa strategica per il comprensorio e per la Regione Abruzzo. Come abbiamo fatto in passato, quando abbiamo riconosciuto il ruolo determinante dell’ex assessore Mauro Febbo nell’assegnazione nel 2012 dei fondi per il dragaggio del porto che la Città di Ortona stava per perdere, non avremo nessun problema a riconoscere il merito di chi avrà lavorato per il bene della nostra comunità. Per quanto riguarda i miei riferimenti politici, per mia fortuna ho sempre preso a modello persone dotate di qualità umane, caratura politica e capacità amministrative di ben altro livello, come ad esempio dovrebbe ricordare lo stesso ex Presidente della Provincia di Chieti Mauro Febbo che nelle elezioni provinciali del 2004 ha avuto modo di sperimentare direttamente.”