PIANO ESTATE 2021 DELL’ IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI

Il piano estate nasce su volontà del Ministero dell’Istruzione come opportunità per superare le difficoltà dovute alla pandemia, ricreare il clima di una comunità scolastica attiva e attenta ai bisogni degli studenti, gettare le basi di una recuperata serenità e voglia di fare in vista del prossimo anno scolastico.

Il PIANO ESTATE DELL’ IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI propone un modello di scuola che curi il recupero della socialità post COVID con attività creative, laboratoriali, sportive da realizzare principalmente in spazi aperti per lo sviluppo di competenze basate principalmente sul learning by doing.

L’Istituto mette in campo una delle sue risorse più preziose: la NAVE SCUOLA S. TOMMASO che tanto è mancata agli studenti in questo anno scolastico.

Le uscite con la nave saranno un momento di attività all’aria aperta, un’ occasione di incontro con i propri compagni per imparare in un contesto laboratoriale stimolante con grande attenzione all’ambiente marino e costiero. Organizzatori del progetto sono i proff. Pietro Di Pasquale e Paolo Di Blasio. I docenti delle discipline di navigazione e tecniche accompagneranno gli studenti nelle attività in mare.

Molte le uscite già in calendario che evidenziano il desiderio degli studenti di recuperare anche attraverso la scuola momenti di socialità e crescita educativa.

