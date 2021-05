Lo slogan della Giornata della Legalità 2021 è particolarmente significativo per l’IIS Acciaiuoli-Einaudi, che, dopo aver superato la selezione regionale al XXIX Concorso per l’Anniversario delle Stragi di Capaci e Via D’Amelio, sente oggi ancor più forte l’esigenza di riflettere sulle tematiche della legalità e della giustizia sociale.

Insieme a ITTL e ITC, stamane anche l’IPSIA “Marconi” ha celebrato l’importante ricorrenza. Teli bianchi alle finestre, letture ad alta voce delle parole di Falcone, Borsellino, Calamandrei e dei versi di Alda Merini. Il culmine della celebrazione si è verificato con il trapianto in terra della Pianta della Legalità alla presenza della Dirigente scolastica Angela Potenza.

Gli alunni delle classi terze e quarte hanno condiviso pensieri personali e frasi celebri sulla legalità, scritti su foglietti di carta bianca che hanno ornato l’albero appena interrato. L’inno di Mameli ha infine concluso la celebrazione all’aperto.



Gli alunni delle classi quinte hanno successivamente partecipato ad una videoconferenza con il Procuratore della Repubblica aggiunto di Ancona, dott.ssa Valentina D’Agostino, che da molti anni si occupa di criminalità organizzata, rivestendo in passato anche la carica di Presidente del prestigioso Premio Borsellino a Pescara.

Una mattinata intensa, emozionante e ricca di spunti di riflessione per le nuove generazioni, nella speranza che il salto culturale generazionale che tanto auspicavano Falcone e Borsellino per poter sconfiggere il fenomeno mafioso, possa infine compiersi a beneficio specialmente dei più giovani, che nella scuola e nelle istituzioni devono trovare una guida solida e credibile.

Questo il Il link di #palermochiamaeuropa... E ORTONA RISPONDE, https://uploads.knightlab.com/storymapjs/22c76a932816113551c213c11d0ab0e5/palermo-chiama-europa/draft.html

la storymap che ha assicurato la vittoria

alla selezione regionale del Concorso XXIX Anniversario stragi di Capaci e Via D'Amelio, indetto dalla Fondazione Falcone e dal Miur.

