Dopo l’annullamento forzato nel 2020, dovuto all’emergenza Covid-19, il Lions Club di Ortona - Distretto 108A annuncia l’organizzazione del 3° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE LIONS “ORTONA, CITTÀ D’ARTE” con il patrocinio e la collaborazione diretta del Comune di Ortona, e il patrocinio dell’Istituto Nazionale Tostiano e dell’Associazione “ARS Musica” di Ortona.

Il concorso, che si svolgerà nel rinnovato Auditorium “Polo Eden”, il 29-30 maggio per gli studenti dall’infanzia alle scuole superiori, e il 1-2 giugno per gli allievi dei conservatori e delle scuole private di musica, prevede prove in presenza per solisti e duo, nel rispetto delle norme vigenti di prevenzione e contenimento del contagio, e la partecipazione degli ensemble dal trio in su, dei cori e delle orchestre tramite il caricamento su YouTube di registrazioni delle esecuzioni musicali.

Giunta alla sua terza edizione il concorso ha ormai consolidato l’unione di energie amministrative e culturali locali che intendono diffondere tra le nuove generazioni la conoscenza del nostro territorio e delle sue personalità artistiche e culturali: Francesco Paolo Tosti, Guido Albanese, Luigi e Alessandro Dommarco, Francesco Sanvitale, Michele e Tommaso Cascella, Tommaso Colonnello, Beniamino De Ritis, Giovanni Nenna, Tommaso Caraceni.

La giuria vede la riconferma alla presidenza del pianista Piero Di Egidio e degli altri componenti, il soprano Sandra Buongrazio, il pianista Marco Ciccone, il sassofonista Gabriele Semplicino, tutti docenti nei conservatori italiani, e del direttore artistico del concorso e membro Lion, il pianista Mauro D’Alfonso.

La scadenza per le iscrizioni è il 22 maggio, ma già numerose sono le adesioni provenienti in gran parte da scuole abruzzesi, ma anche da Friuli, Sicilia, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Puglia, Emilia e Campania.

L’iscrizione può essere effettuata online direttamente sul sito istituzionale del Lions Club di Ortona: www.lionsclubortona.it/concorso-musicale Sono previsti numerosi premi consistenti in diplomi e borse di studio offerte dal “Lions Club di Ortona” e intitolate alle citate personalità artistiche ortonesi.

Grazie alla disponibilità del sindaco Leo Castiglione e dell’assessore Cristiana Canosa, e per consentire una maggiore partecipazione di pubblico, il Concerto Finale si svolgerà giovedì 1° luglio nella piazza del Teatro Comunale “F.P. Tosti”, con la partecipazione dei vincitori di premio assoluto nelle varie categorie e la consegna delle borse di studio Lions.

L’organizzazione del concorso è affidata al Club Lions di Ortona, presieduto da Giuseppe Carulli, con il coordinamento logistico di Arturo Iurisci e quello artistico-organizzativo del pianista Roberto Rupo

