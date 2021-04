PARTE IL CENTRO VACCINALE A MICOPERI

Dopo un mese di lavoro per sopralluoghi, allestimenti e pratiche burocratiche in un lavoro di sinergia tra il Comune di Ortona, la ASL Lanciano Vasto Chieti e la società Micoperi, arriva il via al nuovo centro vaccinale di Ortona.

Dal 29 aprile si apriranno le porte del padiglione della società Micoperi, nella zona industriale , già utilizzato per lo screening di massa effettuato sul territorio.

Il centro vaccinale sarà quindi visibile nel portale di Poste per la prenotazione degli over 60.

" Siamo molto soddisfatti - sottolinea il sindaco Leo Castiglione- di aver raggiunto questo obiettivo per cui voglio ringraziare la società Micoperi non solo per la disponibilità ma per la fattiva collaborazione nell'allestimento , il direttore generale della Asl Thomas Shael che ha seguito da vicino i vari passaggi e ha autorizzato, Mauro De Iure che si è prodigato in tutte le fasi mettendo a disposizione la sua esperienza, le associazioni di volontariato di protezione civile che come sempre ci supporteranno e il Centro Operativo Comunale".

Intanto oggi sono ripartite anche le vaccinazioni al punto ospedaliero, dopo l'approvvigionamento dei vaccini, per le categorie over 80 prima e seconda dose e fragili già prenotati.