La Sieco ai quarti di finale incontra la Emma Villas Siena

La Stagione 2020/2021 di questo Campionato Nazionale di Pallavolo Maschile Firmato Credem Banca ha emesso i primi verdetti anche in fase di PlayOff. Grazie all'ottimo quinto posto in Regular Season, i Ragazzi Impavidi hanno meritato l'accesso diretto ai quarti di finale. Dagli ottavi passano ai quarti le squadre di Cantù e Brescia che hanno "fatto fuori" rispettivamente Santa Croce e Castellana Grotte.

La Sieco, tuttavia, partirà svantaggiata nella sfida con la già forte Emma Villas Siena, giocando la prima, così come l'eventuale bella fuori casa. Gli incontri della regular season hanno visto una vittoria per parte, sebbene quella ottenuta dalla Sieco tra le mura amiche è arrivata soltanto al tie-break. A Siena, invece, i toscani si sono imposti con un 3-0. La sfida si ripete ma questa volta non ci saranno punti in palio, bensì l'accesso alle semifinali per la promozione in SuperLega. La formula è molto semplice: chi prima vince due gare passa il turno.

Intanto Coach Lanci con l'approssimarsi della doppia sfida, rompe il silenzio: «Gli allenamenti in vista della gara di domenica procedono bene. Toccando ferro posso dire che gli infortunati sono, più o meno, recuperati e se tutto andrà come si spera potremmo vederli in campo domenica. Siena è un'ottima squadra ed è in continua crescita, come dimostrato da un superlativo girone di ritorno. Si sarà davvero tosta perché i nostri avversari vogliono proseguire la loro scalata alla SuperLega come ogni anno. Personalmente sono soddisfatto del nostro percorso. La nostra Regular Season è stata più luci che ombre e non vedo quindi nessun motivo di arrendersi a priori all'avversario. Cercheremo di vendere cara la pelle ad un Siena che si è addirittura rinforzato con l'acquisto dello schiacciatore Massari».

La Sieco è dunque chiamata a confermare quanto di buono ha fatto vedere in campionato soprattutto contro un avversario pronto ad approfittare di ogni minima sbavatura.

La prima gara di questi quarti di finale avrà inizio domenica 11 aprile alle ore 18.00 e come al solito sarà disponibile sul nostri sito www.impavidapallavolo.it

Arbitreranno l'incontro Carcione Vincenzo e Verrascina Antonella

Queste le altre gare valevoli per i Quarti di Finale – PlayOff – Serie A2 Credem Banca

Agnelli Bergamo – Gruppo Consoli Centrale Del Latte Brescia

Prisma Taranto – Pool Libertas Cantù

BAM Acqua San Bernardo Cuneo – Conad Reggio Emilia