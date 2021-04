Sport di tutti: Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio propongono al Comune di partecipare all’Avviso in partenariato con le associazioni sportive, di volontariato e le scuole ortonesi

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, hanno segnalato all’Amministrazione Comunale che sul sito della Sport e Salute S.p.a. sono stati pubblicati gli Avvisi “Sport di tutti – Quartieri” e “Sport di tutti – INclusione”.

Gli Avvisi intendono supportare rispettivamente l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale, favorendo l’alleanza educativa tra il sistema sportivo e il sistema del Terzo settore, e le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che svolgono attività di carattere sociale sul territorio attraverso progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, valorizzando la ricchezza dei territori e le loro diversità ed eccellenze.

Gli Avvisi prevedono che l’importo massimo erogabile alle ASD/SSD Capofila per un anno di attività è pari rispettivamente ad euro 100.000,00 ed euro 15.000,00.

Le candidature e i progetti di partecipazione agli Avvisi dovranno essere presentati con le modalità indicate a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2021 sino alle ore 12.00 del 30 giugno 2021.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito della Sport e Salute S.p.a. all’indirizzo: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.

“Abbiamo proposto al Comune di Ortona – dichiarano i presidenti di Ortona Solidale Monica Rosa, di Ortona Popolare Leonardo Vespasiano e di Ortona Territorio Tommaso Vitale – di promuovere la partecipazione delle ASD/SSD ortonesi all’avviso della Sport e Salute in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e le Istituzioni scolastiche locali, per sostenere la ripresa delle attività sportive e valorizzare forme di collaborazione istituzionale finalizzate alla promozione dello sport come strumento educativo e di inclusione sociale, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva nella Città di Ortona, in particolare a sostegno delle categorie fragili e a rischio devianza, sempre rispettando le regole di contrasto alla diffusione del Covid-19”.