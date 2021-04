Ilario Cocciola candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative di Ortona

Ilario Cocciola, ortonese e avvocato

che ha deciso di rimanere e affermarsi nella sua città, che vive Ortona e i problemi dei suoi cittadini, ha scelto di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative per costruire un progetto di comunità serio e concreto per una città che non merita lʼinvoluzione, lʼarretramento demografico, economico e lʼinvecchiamento sociale e oggettivo che vive oggi Ortona.

Oggi sappiamo, ed è gravissimo, che 566 imprese hanno cessato la propria attività e conseguentemente portato al trasferimento di 1826 persone, questi sono i dati certificati, ma ancora maggiori sono i numeri di chi ha scelto di lavorare e trasferirsi pur mantenendo la residenza nella propria città, sempre nella speranza un giorno di tornare.

Ortona merita una rappresentanza politica autorevole, progressista e riformista, fatta di adulti, ma soprattutto dei giovani professionisti costretti a lavorare fuori ma pronti a dare il proprio contributo. Ortona ha bisogno di tornare ad essere protagonista nella scena regionale per le sue opportunità di natura, paesaggio, storia, qualità della vita per la qualeè apprezzata ovunque.

Ortona è una grande città che ha partorito e cresciuto tantissime professionalità riconosciute non solo a livello locale che se coinvolte seriamente possono dare un enorme contributo. Ortona deve tornare a VIVERE e lo può fare solo “insieme” ai suoi grandi cittadini.

Per questo è nato “il raggruppamento per il progresso di Ortona” attualmente composto da cinque liste che hanno scelto di sostenere Ilario Cocciola alla candidatura a sindaco di Ortona, un raggruppamento aperto a quanti si riconoscono nel progetto.