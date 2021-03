Serata NO per la SIECO. Passa al Tie-Break Castellana Grotte

Non può di certo definirsi la più bella prestazione della Sieco in questa stagione. Anzi. I ragazzi di Coach Lanci non riescono a trovare la quadra di una gara che se per la Sieco era importantissima lo era un po' meno per un Castellana Grotte che, in definitiva, non ha trovato alcun giovamento dalla vittoria, se non una prestazione di prim'ordine. Dovevano essere tre i punti da conquistare per mantenere la quarta posizione, ma il risultato di questa sera condanna Ortona alla quinta posizione che vuol dire, incontrare Siena nei quarti di finale, con lo svantaggio di giocare prima ed eventuale bella fuori casa.

La BCC non è soltanto più attenta nella fase di muro difesa ma anche più precisi dai nove metri. Tradotto in soldoni, la partenza di Castellana Grotte è straripante così che gli ospiti si trovano subito a poter gestire un vantaggio di quattro punti sugli abruzzesi che risultano fin troppo fallosi al servizio. Distacco che resiste fino quasi alla metà del parziale, quando la SIECO riesce a raggiungere e superare gli avversari sul 18-17 grazie ad un buon turno al servizio di Sette e ad uno Shavrak in netta crescita. Ortona completa la rimonta vincendo 25-22. Meglio la Sieco nelle primissime battute del secondo parziale. Gli abruzzesi trovano subito il punto break ma Castellana Grotte rimane attaccata alla coda dell'impavida fino a trovare un nuovo vantaggio. Ortona è costretta quindi, a ruoli invertiti, a dare la caccia alla fuggitiva BCC sebbene lontana solo un punto. La Bcc tenta di scappare avanti poco dopo la metà del set e va avanti di tre punti. Non riesce la rimonta alla Sieco, che deve capitolare agli avversari, bravi prima a scavarsi un bel solco e poi ad amministrarlo. Sieco che ci prova, ma la reazione è tardiva, così la BCC si aggiudica di un soffio il secondo parziale. Le primissime battute del quarto set sono all'insegna dell'equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a dare una zampata definitiva. Gli errori al servizio si riducono e lo spettacolo ne giova. Provano gli ospiti, verso la metà del set, ad allungare, grazie a Cazzaniga che mette in difficoltà la ricezione ortonese. Ortona che soffre molto in ricezione e di conseguenza anche la fase offensiva non è delle migliori. Equilibrato anche il quarto set ma la BCC ha un arma in più. La Sieco, tira un po' i remi in barca, sconfortata dall'aver perso la possibilità di guadagnare tre punti e a poco a poco cede all'avversario che a metà set è avanti di due punti. I padroni di casa stringono i denti e riescono sul finale ad acciuffare e superare gli avversari fino al punto che vale il tie-break. Nel quinto set nulla da fare per i padroni di casa che soffrono il gioco ospite riuscendo di rado a ricostruire in maniera efficace. Castellanesi che volano con le bordate di Cazzaniga e affondano in quest'ultima gara della regular season.

Michael Menicali: «Sono davvero, davvero dispiaciuto. Era la seconda volta che avevamo tra le mani una partita importantissima in casa e per la seconda volta l'abbiamo toppata. Sono molto amareggiato. Per il percorso che avevamo fatto ci saremmo meritati quanto mento la quarta posizione. Purtroppo è andata così. Forse abbiamo subito troppo la pressione di una gara da vincere a tutti i costi ottenendo così l'effetto contrario. Adesso dobbiamo essere bravi a capire quello che non ha funzionato e a provi subito rimedio»

IL FILM DELLA GARA

PRIMO SET. Carelli stringe i denti e scende in campo. In diagonale ci sarà il regista Pedron. Torna titolare Shavrak che al suo fianco avrà Sette. Simoni e Menicali giocheranno al centro mentre la coppia Toscani/Pesare si alternerà nel ruolo di libero. Castellana Grotte opta per Garnica palleggiatore, Cazzaniga opposto, Rosso e Ottaviani schiacciatori, Patriarca ed Erati centrali, De Santis libero.

Il primo punto è degli ospiti ma un'invasione del libero De Santis vale il pari 1-1. Out il servizio di Shavrak 2-3. Menicali cerca ma non trova le mani del muro 2-4. Fuori anche il servizio di Menicali 3-5. Ace di Dell'Angol 4-7. Sul 4-8 Nunzio Lanci ferma il gioco. Sette sbaglia anche il suo servizio 7-10. Non riesce il trucco del tocco di prima a Garnica, la Sieco ricostruisce per il 9-10. Ottaviani mette in seria difficoltà la ricezione ortonese e far punto è un gioco da ragazzi 10-13. Shavrak tira fuori dai 9 metri 11-14. Menicali murato da Erati 11-15. Ennesimo errore al servizio di Ortona 12-16. Dell'Angol attacca direttamente sull'asticella 14-16. Sette non impatta bene la palla 14-17. Pallonetto magistrale di Shavrak, ora è la Sieco ad essere in vantaggio 18-17. Bella palla in parallelo di Ottaviani 20-18. Bel fraseggio tra Pedron e Menicali, che fa tutto da solo: riceve e attacca per il 22-20. Out sebbene di poco il servizio di Ottaviani, ma viene richiesto il check. La palla è confermata fiori 23-21. Il pallonetto di Sette inganna il libero ospita e coach Gulinelli è costretto sul 24-21 a fermare il gioco 24-21. Errore anche di Marinelli che dai nove metri centra la rete 24-22. È Carelli che chiude la rimonta ortonese

SECONDO SET. Muro solitario di Shavrak 1-0. Muro di Menicali 4-2. Sbaglia Shavrak dai nove metri 4-3. Sette con una buona diagonale 6-3. Muro di Carelli 8-8. Invasione del muro a tre ospite 9-9. Sette ha buon gioco sulle mani del muro 13-13. Out il servizio di Erati 15-15. Out l'attacco di Carelli 15-17. Lanci chiama tempo. Troppo lunga la ricezione di Toscani. La palla diventa facile preda di Ottaviani 15-19. Bellissimo il palleggio all'indietro di Pedron che da zona cinque cerca carelli in zona due per Carelli 16-19. Mani e fuori per Sette 19-22. Invasione di Dell'Angol 20-22. Erati al centro, di prepotenza 20-23. Bella palla attaccata da Cazzaniga ed è set-point 21-24. Simoni tiene vive le speranze, ma ora ci vuole un mezzo miracolo 22-24. Miracolo che non riesce. La BCC pareggia i conti 23-25 con un attacco di Ottaviani.

TERZO SET. Si parte con Simoni al servizio ed il muro di Menicali 1-0. Il Pallonetto di Ottaviani vale l'1-1. Shavrak gioca sul muro 2-1. Bella palla diagonale per Carelli, non potente ma ben piazzata 3-2. Sette schiaccia di potenza 6-6. Garnica sbaglia il suo servizio 7-7. Fallo di rotazione fischiato alla BCC 9-8. Shavrak fermato a muro da Cazzaniga 9-10. Murato anche Menicali 9-11. Muro di Pedron e pareggio ristabilito 11-11. L'arbitro non vede bene e chiama in soccorso il videocheck. Alla fine l'attacco di Cazzaniga è fuori 12-11. Carelli schiaccia sulla rete 12-13. Erati ferma Carelli 12-14 e Lanci chiama tempo. Il muro di Sette è fuori 14-17. Simoni tenta di mantenere vivo il set 15-18. Ace di Ottaviani 16-21. Shavrak trova il mani-fuori del 18-22. Menicali rosicchia un punto 19-22 e time out per Castellana Grotte. E con il punto di Ottaviani che Castellana Grotte ribalta la gara ottenendo il primo punto. La Sieco

QUARTO SET. La BCC sbaglia la prima battuta 1-0. Ace di Ottaviani 1-3. Out Pedron dai nove metri 2-4. Pallonetto soffice di Shavrak 4-4. Va fuori l'appoggio di Ottaviani 8-6. Patriarca serve sulla rete 12-11. Poco dopo anche Sette lo imita 12-12. Carelli becca un muro e la palla gli rimbalza addosso 12-13. Invasione fischiata a Shavrak 13-14. Bel tocco di prima intenzione per Garnica 14-15. Invasione di Pedron 14-17. Sbaglia il servizio Ottaviani 17-19. Muro di Carelli 19-20. Anche Simoni sbaglia il suo servizio 20-22. Protesta la Sieco per degli ipotetici quattro tocchi. L'azione prosegue e alla fine il muro di Pedron vale il 22-22. Carelli osa ed ha ragione pizzica la linea di fondo 23-22. Sette per il 24-23. Invasione fischiata alla BCC e si va al quinto set.

QUINTO SET. Patriarca trova il punto dell'1-2. Carelli attacca fuori 1-3. Invasione per Castellana 2-4. Shavrak tenta il colpo di precisione, ma il risultato è deludente 2-6. Errore per Carelli che schiaccia sulla rete 2-7. Cambio di campo quando le squadre sono sul 5-8. Ottimo l'attacco di Cazzaniga 5-9. Simoni murato 8-13. Set e gara che si conclude con l'ace di Garnica 8-15

Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona 2

BCC Castellana Grotte 3

Parziali: 25/22 – 23/25 – 21/25 – 25/23 – 8/15

Durata Incontro: 1h 57' (25' / 26' / 28' / 25' / 13')

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Fabi, Simoni 9, Pesare(L), Rovetto n.e., Pedron 4, Toscani(L), Del Frà n.e, Cantagalli n.e, Shavrak 22, Carelli 17, Marinelli, Sette 11, Menicali 5. Coach: Nunzio Lanci. Vice: Mariano Costa

BCC Castellana Grotte: Garnica 2, Ottaviani 26, Patriarca 15, Cazzaniga 14, Rosso, Erati 13, De Santis (L), Zonta 1, Dall'Agnol 9, Palmisano. Coach: Gulinelli. Vice: Barbone

Muri Punto: Ortona 8, Castellana 6

Aces: Ortona 1, Castellana 7

Errori Al Servizio: Ortona 17, Castellana 20

Arbitri: Carcione Vincenzo e Dell'Orso Alberto