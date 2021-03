Controlli dei carabinieri per il rispetto delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19.

La compagnia dei carabinieri di Ortona anche nello scorso weekend ha intensificato i servizi preventivi per il controllo delle norme di comportamento di contrasto alla pandemia da CoViD-19 in particolare con l’entrata in vigore della cd. “Zona Rossa” per la provincia di Chieti.

Nel comune di Ortona sono stati attuati, anche di concerto con la Polizia Municipale, specifici controlli con pattuglie a piedi nel centro storico, lungo la Passeggiata Orientale ed al porto, in particolare lungo il molo del faro Rosso, dove erano stati segnalati nei weekend scorsi possibili assembramenti tra i numerosi pescatori sportivi e le tante persone che facevano un passeggiata o attività fisica. In entrambi i giorni solo nel comune di Ortona sono stati impegnati nello specifico servizio 14 carabinieri.

Il servizio si è svolto senza sostanziali criticità in quanto in entrambi i giorni sono stati sorpresi e quindi multati solo due cittadini che non indossavano la mascherina protettiva mentre i locali pubblici sono stati particolarmente ligi nel rispettare l’attuale DPCM e l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo.

Eguali servizi sono stati attuati dalle stazioni carabinieri dipendenti dalla compagnia di Ortona. A Mozzagrogna i carabinieri della stazione di Fossacesia sono intervenuti in un noto bar dove hanno sorpreso due avventori intenti a consumare al banco.

Sia il titolare che gli avventori sono stati sanzionati così come il bar è stato chiuso per 5 giorni mentre è stata informata, per i provvedimenti di competenza, la Prefettura di Chieti.