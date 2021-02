IL CENTRO DESTRA ORTONESE SILENTE SUL DISTRETTO E L’OSPEDALE

“ Sulla vicenda dei servizi tolti al distretto sanitario di Ortona e del personale dell’ospedale èingiustificabile oltre che imbarazzante il silenzio dei consiglieri del centro destra locale Angelo Di Nardo e Peppino Polidori, che rappresentano in Consiglio Comunale le forze che governano la Regione e la sanità abruzzese.

Neanche una parola a difesa del personale che in tanti anni ha reso quegli stessi servizi punti di eccellenza e che oggi si vedono esautorati oppure a tutela dei tanti cittadini ortonesi e dell’area di riferimento che saranno privati di un servizio utile e funzionante.

Una battaglia a difesa dei servizi del nostro distretto che loro evidentemente non reputano importante e degna della loro attenzione o forse perché le logiche di partito prevalgono anche su quelle dell’interesse del proprio territorio?

Qui si tratta di prendere una chiara posizione, non nei confronti delle persone, quanto piuttosto di scelte organizzative che nulla hanno a che vedere con i bisogni e le necessità dei cittadini e che invece rispondono unicamente a logiche personali di comodità di qualche funzionario.

Come consiglieri di maggioranza continueremo a supportare e sostenere quanto chiesto a gran voce dal sindaco Leo Castiglione per il distretto sanitario e per la piena funzionalità dell’ospedale, facendosi portavoce unicamente degli interessi della città e dei cittadini. “

Saul Montebruno e Antonio Sorgetti