Covid-19 - Screening in 28 Comuni del Chietino

Sabato giornata intensa in provincia di Chieti sul fronte Covid-19, con una molteplicità di squadre impegnate sullo screening di massa, che si è svolto in 28 Comuni, e sulle vaccinazioni, che hanno interessato Lanciano, Vasto e Chieti.

Vaccini.

Sabato mattina è partita all'Università "D'Annunzio" la campagna rivolta al personale docente, non docente e ai tirocinanti under 55. L'appuntamento per tutti era al Campus, dove era stato allestito l'ambulatorio vaccinale negli spazi della Clinica Odontoiatrica.

Contestualmente in ospedale sono stati vaccinati i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, mentre all'ex "SS. Annunziata" è proseguita la campagna rivolta agli ultra 80enni.

A Lanciano è stata all'opera l'équipe mobile che ha completato la vaccinazione di ospiti e personale delle strutture per anziani che erano ancora in attesa di essere vaccinati. A Vasto, invece, è stata la volta delle Forze dell'Ordine.

Screening.

Sabato sono stati eseguiti 10.959 tamponi, dei quali 48 sono risultati positivi.

A Lanciano una delle postazioni allestite dal Comune è stata riservata prioritariamente ai ragazzi, che hanno accolto numerosi l'appello lanciato dai rappresentanti d'istituto delle scuole anche attraverso un video, efficace e immediato.

Questi i numeri si sabato:

Carpineto Sinello 208 tamponi (0 positivi)

Casoli 878 tamponi (3 positivi)

Civitaluparella 165 tamponi (0 positivi)

Colledimacine 82 tamponi (0 positivi)

Fara San Martino 300 tamponi (0 positivi)

Gessopalena 354 tamponi (0 positivi)

Gissi 307 tamponi (0 positivi)

Lanciano 3.243 tamponi (23 positivi)

Lettopalena 93 tamponi (0 positivi)

Ortona 71 tamponi (0 positivi)

Paglieta 672 tamponi (0 positivi)

Palombaro 199 tamponi (0 positivi)

Pollutri 271 tamponi (0 positivi)

Rapino 356 tamponi (0 positivi)

Ripa Teatina 844 tamponi (2 positivi)

Rocca San Giovanni 315 tamponi (1 positivo)

Roccaspinalveti 258 tamponi (0 positivi)

San Vito 582 tamponi (4 positivi)

Tollo 484 tamponi (6 positivi)

Torrevecchia T. 815 tamponi (9 positivi)

Torricella Peligna 302 tamponi (0 positivi)

Villalfonsina 160 tamponi (0 positivi)

Oggi ( alle 11:00 ) a Tollo sono già stati eseguiti 185 test, di cui 30 bambini, si è registrato un solo positivo, un adulto di Miglianico.

Lo screening di massa prosegue, a Tollo al Palazzetto dello Sport in Via buttici, nella mattinata sino alle 13,00 e nel pomerigigo dalle 14, 30 alle 18,00