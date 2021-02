Passio Christi al lavoro per organizzare i riti della settimana santa in sicurezza

L' associazione "Passio Christi", che da anni organizza i riti della Settimana Santa della città di Ortona, è al lavoro per realizzare un calendario speciale di eventi che consentirà di vivere al meglio la Settimana Santa e la Pasqua di resurrezione nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni necessarie mirate a impedire la diffusione del virus.

A causa della pandemia di Covid-19, lo scorso anno sono stati annullati tutti riti della Settimana Santa, lasciando tutti orfani di una delle più belle e importanti manifestazioni religiose quali sono i riti del Giovedì e del Venerdì Santo con la partecipazione alla processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata. Solo attraverso lo streaming e l'utilizzo dei social, l'associazione ha potuto perpetrare alcune semplici cerimonie.

Purtroppo anche quest'anno l'emergenza sanitaria costringe ad altre rinunce. Sarà difficile poter tornare a partecipare alle pie pratiche come si era abituati a fare negli anni scorsi ma l'associazione s'impegna a non lasciare la città senza poter ascoltare il Miserere del Maestro Masciangelo facendo in modo di vivere, nel miglior modo possibile, e in tutta sicurezza ogni momento della Settimana Santa 2021.

La quaresima ha preso avvio con il Mercoledì delle Ceneri, celebrato il 17 febbraio, che ha dato il via alle iniziative organizzate da Passio Christi. Mercoledì infatti , dopo la messa vespertina, sono state fatte le meditazioni sulla "Via della Passione" ed è stato esposto il primo dei sette talami, il Gallo, che sono soliti essere portati in processione il Venerdì Santo con una riflessione sul significato dello stesso.

«Ogni domenica di quaresima al termine della messa vespertina verrà esposto un altro talamo fino ad arrivare alla domenica delle Palme e verra fatta una riflessione- dicono gli organizzatori- Terremo aggiornati sulle prossime iniziative che vorremmo concretizzare, ma dobbiamo necessariamente attendere le nuove direttive del governo per capire quali siano possibile realizzare. In un momento così difficile, cerchiamo di restare uniti e confidiamo che tutto possa volgere al meglio».