CRECCHIO – Anziano solo in casa soccorso dai carabinieri.

Quando i vicini di casa hanno chiamato il 112 dei Carabinieri di Ortona perché sentivano le urla provenire dalla vicina abitazione, si è subito pensato all’ennesima aggressione in danno di una persona fragile, sola ed avanti con gli anni. In pochi minuti dalla chiamata un equipaggio della Radiomobile dei carabinieri di Ortona è quindi giunta davanti alla porta dell’appartamento dell’anziano e visto che non rispondeva, si è reso necessario forzarla.

I due carabinieri lo hanno trovato riverso a terra in stato confusionale, ma nonostante ciò è riuscito a raccontare di aver avuto un malore che lo aveva fatto cadere ed incapace di rialzarsi ha cominciato ad urlare per richiamare l’attenzione dei vicini. E’ stato comunque necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Lanciano per un controllo più approfondito.