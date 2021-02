Navigare in tutta sicurezza non è sempre facile, ecco perché la Commissione Europea ha costituito una giornata speciale per sensibilizzare grandi e piccoli sul tema della sicurezza online.

Al centro del dibattito ci sono le generazioni più giovani, soprattutto quelle dei ragazzi minori che tendono a passare sempre più tempo online, esponendosi ad un rischio che alla loro età non viene compreso.

Questi ed altri temi sono stati i nuclei fondanti dell’ incontro online che i ragazzi delle classi quinte dell’IIS ACCIAIUOLI-EINAUDI hanno avuto, martedì 9 febbraio, con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “ M Serao “ di Ortona.

L’incontro ha avuto come mediatore il Prof. Alberto Arpa, che dopo aver esposto i concetti principali di indentità personale, sociale e digitale ha focalizzato l’attenzione sull’ambiente virtuale e i relativi rischi che risultano inevitabilmente amplificati.

Le Quinte dell’Istituto Nautico e quinta dell’ Istituto Professionale hanno condiviso con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “ M. Serao “le loro riflessioni sulla tematica. Si è sollevato un dibattito che ha coinvolto le due generazioni con due visioni simili ma nel contempo divergenti.

Divergenza molto probabilmente data da un uso consapevole degli strumenti e una conoscenza più matura dell’ambiente internet. “ CIO’ CHE E ‘ BELLO NON E’ SEMPRE REALE “ frase estrapolata da una presentazione dei ragazzi che sintetizza al meglio lo spirito e il momento di riflessione dell’incontro.

c.s.