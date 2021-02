Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio invitano l’Amministrazione comunale ad approvare il nuovo PRG

Ortona Solidale, Ortona Popolare e Ortona Territorio, con una lettera a firma dei presidenti Monica Rosa, Leonardo Vespasiano e Tommaso Vitale, inviata al Sindaco di Ortona Leo Castiglione, all’Assessore all’Urbanistica Maria Giambuzzi, e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale Simona Rabottini, a tutti i Consiglieri Comunali, all’Assessore al Bilancio e ai Tributi Marcello Di Bartolomeo e al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive Milena Coccia, hanno invitato l’Amministrazione comunale ad adottare le iniziative di competenza per concludere entro il 2021 il procedimento di approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale.

Come noto, lo strumento urbanistico in approvazione, corredato di tutti i pareri necessari, compreso quello fondamentale del Genio Civile, ripartendo proprio dallo strumento urbanistico adottato nel 2007, ha risolto finalmente tutte le criticità emerse in merito allo stesso in sede di conferenza di servizi nel 2011 e in sede di annullamento da parte del Giudice Amministrativo nel 2012. Non a caso, il Consiglio Comunale di Ortona, su impulso dell’Amministrazione comunale, nella seduta del 20 ottobre 2018, facendo propria la proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 62 e 63 dello Statuto comunale presentata il 9 maggio 2018 da Ortona Popolare, ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale della Città di Ortona.

In particolare, si è provveduto a riallineare il dimensionamento del piano, fissato a 32.034 abitanti, alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, trasformando dove possibile le zone di espansione ad attuazione indiretta dei comparti in zone di completamento, limitando le nuove zone di espansione solo ad ambiti strategici, e rimodulando le zone per attività produttive in relazione alla reale domanda e alla infrastrutturazione del territorio, anche in considerazione della possibilità di ricorrere allo strumento della variante semplificata SUAP. Si è previsto, inoltre, un sistema di perequazione urbanistica finalizzato alla tutela delle aree di particolare pregio paesaggistico, naturalistico ed ambientale. Infine si è proceduto alla revisione delle norme tecniche di attuazione realizzando un quadro di riferimento chiaro, che attraverso strumenti innovativi di urbanistica negoziata consentirà di rispondere con estrema flessibilità ed adattabilità alle esigenze presenti e future dei cittadini e delle imprese ortonesi.

Si è trattato di un lavoro di eccezionale qualità che ha comportato anche un’ulteriore spesa a carico della collettività ortonese per circa 120.000 euro, oltre ai circa 350.000 euro già spesi per la precedente pianificazione 2007-2012. Un nuovo Piano Regolatore Generale che, oltre a prevedere soluzioni innovative, ha anche il pregio di garantire rispetto al passato una riduzione del consumo di suolo per circa l’8%, pari a 74 ettari in meno. Tutto ciò grazie ad uno straordinario lavoro che ha visto il coinvolgimento diretto di circa 3000 cittadini, associazioni, imprenditori e rappresentanti di categoria, che hanno partecipato agli oltre 40 incontri organizzati sul territorio comunale tra il 2013 e il 2014, nonché alla consulta di urbanistica dell’Urban Center, per dare il loro contributo di idee e di proposte per realizzare il nuovo Piano Regolatore Generale di Ortona.

Successivamente con deliberazioni n. 8 del 15.02.2020, n. 9 del 17.02.2020, n. 49 del 05.06.2020, n. 50 del 06.06.2020, n. 51 del 18.06.2020, n. 52 del 19.06.2020, n. 57 del 14.07.2020, n. 58 del 15.07.2020 e n. 68 del 28.08.2020, il Consiglio Comunale di Ortona ha provveduto alle controdeduzioni alle osservazioni presentate.