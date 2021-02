Interventi sulle strade comunali

Dispiace constatare che qualche consigliere di minoranza pensi a segnalare solo una strada piuttosto che tante altre. Noi ragioniamo in modo oggettivo, e non soggettivo o per un motivo elettorale, perché se una strada è messa peggio di un’altra è giusto che la stessa venga messa in sicurezza e sistemata per prima.



Pertanto l’assessore all’agricoltura Marcello Di Bartolomeo e l’assessore ai lavori pubblici Cristiana Canosa hanno stilato un elenco di strade rurali da sistemare e che verranno inserite nel prossimo affidamento in base ad una valutazione oggettiva, fatta insieme all’ufficio competente, in termini di sicurezza e di emergenza.

Inoltre ci tengo a ricordare che da quando ci siamo insediati abbiamo stanziato 155.000 € per la sistemazione e sfalcio erba nelle strade rurali delle frazioni, a dimostrazione che quest’amministrazione tiene alla sicurezza degli agricoltori e interviene su tutto il territorio comunale.

Invito il consigliere in questione a farsi un giro per le contrade e a superare i confini dei suoi interessi “personali” così da poter verificare con i suoi occhi le importanti criticità che hanno altre strade rispetto a quella che ha segnalato lui.

Certo, terremo in considerazione anche la strada segnalata dal consigliere ma non scordiamoci che sono tante le strade da sistemare, che per tanti anni sono state lasciate all’abbandono e senza un minimo di manutenzione, e che quindi hanno bisogno di interventi più corposi e costosi, ma pensare di risolvere tutte le problematiche della nostra Città è utopistico e nessuno ha la bacchetta magica...

Noi, intanto, continuiamo a lavorare per il bene di Ortona.

Antonio Sorgetti Consigliere comunale - Capogruppo Cittadini Consapevoli