È già tempo di tornare in campo. Ortona nella tana del Cuneo

È già tempo di tornare in campo. La Sieco sabato alle ore 18.00 anticipa in quel di Cuneo, chiudendo di fatto un mini-tour tutto piemontese. Solo ieri, giovedì l'Impavida era di scena nella vicina Mondovì riuscendo a fare bottino pieno non senza qualche difficoltà.

Nessuna novità dal fronte e Coach Nunzio Lanci non dovrebbe aver problemi di formazione contro i cuneesi. Anche se Shavrak ha ancora bisogno di tempo per reintegrarsi al meglio in gruppo, contro Mondovì ha finalmente potuto tornare ad assaggiare il campo in maniera più decisa.

All'andata gli abruzzesi sfoderarono una super-prestazione battendo gli avversari per tre set a zero.

Arbitri della gara i signori Venturi Giuliano e Marconi Michele. Come sempre potrete seguire la diretta streaming della gara su www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare della quinta giornata di ritorno in questo campionato di Serie A2 Credem Banca.

Gruppo Consoli Centrale Latte BS – Emma Villas Aubay Siena 2-3

Cave Del Sole Geomedical Lagonegro – BCC Castellana Grotte

Prisma Taranto – Agnelli Tipiesse Bergamo (Rinviata CoVid)

Kemas Lamipel Santa Croce – Synergy Mondovì

Pool Libertas Cantù – Conad Reggio Emilia