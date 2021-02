Serenity, parte di Ontex, avvia anche in Italia la distribuzione di mascherine chirurgiche prodotte dal Gruppo

Serenity, leader nella produzione di ausili assorbenti, ha avviato la distribuzione anche in Italia delle mascherine chirurgiche prodotte da Ontex.

Serenity è parte del Gruppo Internazionale Ontex, nato nel 1979 e con sede centrale a Bruxelles. Il Gruppo commercializza i propri prodotti in oltre 110 Paesi con più di 30 marchi.

Serenity in Italia ha 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori, 164.000 mq di superficie del sito produttivo di Ortona (CH) con produzione a ciclo continuo.

Le mascherine, destinate prima di tutto ai propri collaboratori, adesso sono anche commercializzate al pubblico.

"Il nostro Gruppo ha avviato la produzione di mascherine, per tutelare i collaboratori nei Paesi nei quali l'azienda opera – ha dichiarato l'Ing. Francesco Lo Piccolo, Amministratore Delegato di Serenity & VP Ontex Healthcare South Europe – la cui sicurezza è per noi una priorità. La produzione in proprio ha infatti garantito l'indipendenza da fornitori terzi e assicurato la disponibilità costante ai propri collaboratori di questi importanti dispositivi di protezione. L'esperienza del nostro Gruppo nella realizzazione di ausili per l'incontinenza e la costante focalizzazione sulla loro qualità – ha aggiunto l'ing. Francesco Lo Piccolo

– ci ha consentito di avviare la produzione delle mascherine in tempi rapidi, tanto che le linee sono state installate in soli 100 giorni, e di alta qualità. Come da progetto, soddisfatto il consumo interno, è iniziata anche la commercializzazione".

La produzione, centralizzata in Belgio, è in grado di realizzare 80 milioni di mascherine chirurgiche all'anno di tipo IIR. Dotate di confortevoli elastici piatti che corrono dietro la testa, le nuove mascherine Serenity presentano una capacità filtrante batterica di oltre il 98%, sono realizzate con tre strati di tessuto, proteggono inoltre dalle gocce minuscole e dagli schizzi e sono pensate per essere utilizzate anche in ambienti sanitari particolarmente delicati come ad esempio le sale operatorie.

Le mascherine sono disponibili per case di riposo, ospedali, oltre che per la vendita in farmacia, nel retail e sull'e-shop Serenity.