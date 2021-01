IL VALORE DELLA MEMORIA

Dal 27 gennaio al 10 febbraio il Comune di Ortona celebra la Giornata della Memoria delle vittime della Shoah e la Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe con una serie di iniziative programmate dalla Biblioteca comunale e dal MuBa insieme all'Istituto Nazionale Tostiano. Il programma dal titolo "E perché non subito", con iniziative tutte fruibili online, come ogni anno intende suscitare attenzione e riflessione sulle tragedie del '900 che hanno visto le popolazioni civili europee vittime delle persecuzioni.

Si inizia il 27 gennaio con l'apertura di due mostre dal titolo "La difesa della razza", allestita al MuBa e disponibile alla visita virtuale su richiesta, e "Io vado fino in fondo" in biblioteca lungo il corridoio di uscita, con libri e racconti sul tema dell'antisemitismo e delle persecuzioni. Contestualmente sarà visibile sulle pagine facebook della biblioteca e del museo una video narrazione dal titolo "Segnalibri di memoria" con testimonianze, documenti e consigli di lettura.

«Anche in questa situazione di emergenza sanitaria – dichiara il vice sindaco Vincenzo Polidori - l'Amministrazione ha voluto non perdere questo importante momento di memoria, ricordando che questi giorni sono soltanto la punta visibile di un impegno quotidiano per l'intero anno di educazione civile e alla cittadinanza».

Nel programma, inoltre, è previsto un incontro di lettura sui temi trattati presso la Comunità Soggiorno Proposta a cura del gruppo "L'appetito vien leggendo" per il 5 febbraio dal titolo "O io sono nel vento". Infine un significativo impegno fin dai più piccoli e delle loro famiglie: il Nido d'infanzia "Antonio Gramsci" ed il servizio CIPÌ promuoveranno letture animate e giochi sul tema della poesia della libertà e sui valori positivi dell'incontro con l'altro.

========================

MOSTRE – dal 27 gennaio al 10 febbraio

MUBA Museo della Battaglia di Ortona

La difesa della razza Sensi contesti e luoghi della Shoa.

Mostra documentaria. Visite guidate on line su prenotazione.

Biblioteca Comunale, Area espositiva Piano terra

Io vado fino in fondo

Mostra di libri sulle narrazioni che rompono il silenzio. Bambini e ragazzi protagonisti con i propri vissuti, con la propria voglia di capire e sopravvivere in un mondo sconvolto e distrutto dall’ingiustizia. Visite guidate on line per gruppi classe scuola primaria e secondaria I grado, su prenotazione. *Gruppi classe di ogni ordine e grado possono richiedere le mostre documentarie e bibliografiche tematiche in formato cartaceo o digitale.

----

CONSIGLI DI LETTURA – dal 27 gennaio al 10 febbraio

Pagina Facebook Biblioteca Comunale

Nello spazio di uno sguardo

Rubrica con consigli di lettura per non dimenticare, una selezione di storie e testimonianze scelte tra i libri disponibili in biblioteca.

Biblioteca Comunale, Reference Piano terra . Servizio di reference in presenza e online.

I bibliotecari rispondono a quesiti di natura bibliografica, forniscono indicazioni sulle fonti da consultare, per utilizzare al meglio cataloghi e risorse online. A disposizione una selezione di libri di saggistica e narrativa, sul tema dell’olocausto.

---

27 Gennaio– GIORNO DELLA MEMORIA

Pagine Facebook Biblioteca Comunale e Museo della Battaglia di Ortona

SEGNALIBRI DI MEMORIA. Video documentario con letture, testimonianze, presentazioni.

MUBA, Museo della Battaglia di Ortona – dalle ore 9.00

La difesa della razza Apertura della mostra documentaria con visite guidate online su prenotazione Biblioteca Comunale, Area espositiva piano terra – dalle ore 9.30 Io vado fino in fondo Apertura della mostra bibliografica.

Biblioteca Comunale, Area Piccolissimi Centro Integrativo Prima Infanzia – ore 10.00

Io grande tu piccino Immagini, parole, esperienze per un percorso che inizia dai più piccoli. Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni e famiglie del CIPI’.

Nido d’ infanzia “A. Gramsci” – ore 10.00

(Non) c’è posto per tutti

I bambini del Nido comunale da piccolissimi iniziano a scoprire il valore della fantasia che favorisce l’incontro dell’altro, supera ogni barriera e tinge il mondo di colori bellissimi.

---

28 Gennaio

Centro Integrativo Prima Infanzia, on line – ore 17.00

La gabbia

Pagine che raccontano la poesia della libertà a cominciare dai più piccoli. Per bambini dai 18 mesi ai 3 anni e famiglie del CIPI’

---

5 Febbraio

Soggiorno Proposta – ore 17.00

E adesso sono nel vento.

Letture ad alta voce per i ragazzi ospiti della Comunità Soggiorno Proposta Con la partecipazione dei lettori volontari del gruppo “L'appetito vien leggendo”

---

10 Febbraio – GIORNO DEL RICORDO

On line – dalle ore 10.00

Fuga di memorie

Narrazioni di esodi, passaggi, fughe tra passato e presente. Letture ad alta voce per bambini e ragazzi. Letture online su prenotazione

=======

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Battaglia - Corso Garibaldi – Ortona (CH) Tel 085.9068207 – Email: muba@comuneortona.ch.it

Biblioteca Comunale - Corso Garibaldi – Ortona (CH) Tel 085.9067233 - bco.ragazzi@comuneortona.ch.it