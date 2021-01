La Sieco perde a Siena, ma il suo gioco è in crescendo.

Molto efficace il servizio dei padroni di casa che mette in difficoltà la ricezione della Sieco. La conseguenza è che la fase offensiva ne risente e gli attacchi finiscono inevitabilmente fuori o bloccati dal muro senese. Il servizio ortonese è invece carente. Qualche problema per i ragazzi di Nunzio Lanci che dai nove metri non riescono ad impensierire mai abbastanza i padroni di casa. Trova un po' di coraggio solo nel finale del secondo Set la Sieco che costringe Siena a fare qualche straordinario. Buono anche l'avvio del terzo ed ultimo set per i Ragazzi Impavidi che rimangono in gara per tutta la durata del parziale. Come era già successo la scorsa settimana in casa contro Bergamo, la SIECO è cresciuta nel corso della gara e di certo ha dato un buon segnale a Coach Lanci che finalmente vedrà tutti a disposizione per gli allenamenti settimanali. La prossima gara in programma è il recupero dell'ultima del girone di andata. Si giocherà ancora in trasferta, questa volta a Castellana Grotte. In palio ci saranno punti importanti per la Coppa Italia. La SIECO è comunque qualificata ma vincendo il recupero guadagnerebbe posizioni che, in retrospettiva, le permetterebbero di affrontare l'impegno Coppa Italia in una posizione di vantaggio. L'incontro si svolgerà alle ore 18.00 del 31 gennaio e sarà, come al solito, visibile in streaming su www.impavidapallavolo.it.

Che la Sieco avrebbe incontrato grosse difficoltà era qualcosa di prevedibile. Nunzio Lanci nel pre-gara lo aveva d'altronde dichiarato: «Il momento non è bellissimo. Arriviamo da 20 giorni di inattività e non siamo al meglio. Sappiamo di incontrare una squadra che è forse al massimo della forma ma noi ci proviamo. Sono stato anche io fermo a casa e non ho vissuto gli ultimi allenamenti. Non è semplice allenarsi a ranghi ridotti e chi rientra non è subito al 100%. Ci vuole del tempo per riprendersi, purtroppo però le regole sono queste, le abbiamo accettare e dobbiamo andare avanti. Quella dell'andata contro Siena è stata forse la nostra migliore gara. Oggi ci riproveremo ma riuscire a giocare con quell'intensità è davvero complicato. Non mi piace questo campionato. A mio avviso ci si sarebbe dovuti fermare a novembre per riprendere poi a Febbraio. Non ne ho mai fatto mistero, ma i piani alti hanno deciso che non ci si poteva fermare e noi ci adattiamo. Oltre le reali potenzialità delle squadre bisogna anche tenere in conto la casualità di come questa pandemia colpisce».

IL FILM DELLA GARA

PRIMO SET. La Emma Villas è pronta con Fabroni e Romanò sulla diagonale palleggiatore-opposto, Yudin e Della Lunga in banda, Zamagni e Barone al centro, Fusco libero.

Gli ospiti della SIECO Ortona rispondono con il palleggiatore Pedron e l'opposto Cantagalli. In zona quattro ci sono Marinelli e Sette mentre al centro si rivede la coppia Simoni/Menicali. Il libero è Toscani

La prima palla dell'incontro è della Sieco che serve con Sette. Non riesce la difesa a Toscani e il primo punto è dei padroni di casa, poi Marinelli sbaglia l'appoggio ed è subito punto break 2-0. Arriva anche il primo punto per Ortona. Lo mette a Segno Marinelli 3-1. Simoni piazza il primo muro con Simoni che recupera un punto 3-2. Out il servizio di Cantagalli 6-3. Allunga Siena che mette in difficoltà la ricezione Ortonese 9-4. L'attacco di Cantagalli si impenna sul muro e cade dentro 10-5. Out il servizio di Della Lunga 12-6. Bloccata anche la Pipe di Sette e Zamagni conquista il punto N.15 contro i sette di Ortona. Murato Cantagalli e la forbice continua ad allargarsi 17-8. Ace di Zamagni 19-9. Cantagalli riesce a passare 20-10. Sette compie un mezzo miracolo in extra-rotazione ed ora il punteggio è 20-12. Nunzio Lanci chiama check che però non c'è 22-12. Out l'attacco di Romanò 22-14. Yudin gioca con il muro di Pedron e guadagna il primo di tanti set-point 24-14. Emma Villas chiude il primo set agevolmente 25-15.

SECONDO SET. Il primo punto è abruzzese, ma poi Menicali sbaglia il servizio 1-1. Out il servizio di Cantagalli 2-2. Sette gioca a carambola con il muro 4-4. Buono il dialogo tra Romano/Fabroni e Della Lunga; Siena va a +2: 6-4. Ace per Ortona, è Pedron che tira corto dai 9 metri 6-5. Della Lunga ha buon gioco con la sua Pipe 11-7. Ottima diagonale stretta di Romanò 13-8. Ace di Cantagalli 15-10. Pregevole primo tempo di Simoni 16-11. Romanò continua a colpire 18-11. Della Lunga trova un diagonale difficile 20-13. Invasione aerea fischiata a Fabroni 20-15. Invasione di Romanò 20-17. Toscani non può controllare la bomba di Yudin 21-18. Menicali fermato da Zamagni 22-18. Buono il primo tempo di Siena 23-19. Invasione di Menicali 24-19. Ancora invasione, ancora Menicali 25-19.

TERZO SET. Il primo punto è di Simoni con un bel muro ma Romanò mette subito le cose in parità 1-1. Buono il pallonetto di Sette 1-3. Nella successiva azione Menicali prende una storta e l'arbitro ferma il gioco. Nulla di grave e la palla si ripete. Sette non trova le mani di Yudin e il punto è di Siena 2-3. Sette sbaglia il servizio 5-5. Romanò trova un punto fortunato con la sua schiacciata che si ferma sul nastro e poi cade 8-6. Cantagalli tira un missile dei suoi e segna il punto del 9-9. Il solito Zamagni schiaccia a terra il primo tempo che vale il 13-10. Menicali chiude bene a muro 13-12. La Sieco trova modo di ricostruire e Cantagalli pareggia 13-13. Della Lunga serve fuori 16-16. Romanò approfitta di una ricostruzione e tenta l'allungo 19-17. Out il servizio di Fabroni 19-18. Yudin trova l'ace 21-18. Pedron sfiora appena la linea sul servizio ma tanto basta per ribaltare la situazione, ora Siena conduce 22-19. Della Lunga chiude il punto del Match-Point 24-20. È della Lunga a chiudere la gara 25-22

Michele Simoni: «Le sconfitte bruciano, anche se noi abbiamo l'attenuante di essere appena usciti dal Covid. Ultimamente siamo stati in grado di fare solo tre allenamenti tutti insieme. Qui a Siena era una gara impossibile per il nostro stato di forma attuale, ma era doveroso provarci. È difficile stare fermi ma ripartire lo è ancora di più. I ragazzi di Siena sono stati molto bravi e a peggiorare la situazione, noi non avevamo le armi giuste per contrastarli. Siena è in continua crescita, ha finalmente ingranato ed è la squadra tosta che merita di essere».

Emma Villas Aubay Siena 3

Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona 0

Parziali: 25/15 – 25/19 – 25/22

Durata Incontro: 1h 11' (20' – 24' – 27')

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 11, Panciocco, Crivellari, Della Volpe, Yudin 8, Fusco (L), Fantauzzo, Barone 5, Dalla Lunga 13, Fabroni 1, Milordini, Ciulli, Romanò 18, Truocchio. Coach: Alessandro Spanakis. Vice: Pelillo Omar Fabian

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Fabi, Simoni 7, Pesare n.e., Rovetto n.e., Pedron 3, Toscani(L), Del Frà, Cantagalli 12, Shavrak, Carelli, Marinelli 5, Sette 8, Menicali 4. Coach: Nunzio Lanci. Vice: Mariano Costa

Muri Punto: Siena 6, Ortona 6

Aces: Siena 2, Ortona 3

Errori Al Servizio: Siena 11, Ortona 9

Arbitri: Turtù Marco (Ap), Feriozzi Ugo (Ap)

Queste le altre gare valide per la IV giornata di ritorno in questo campionato di Serie A2 Credem Banca

Synergy Mondovì – Prisma Taranto

Agnelli Tipiesse Bergamo – Kemas Lamipel Santa Croce

BCC Castellana Grotte – Gruppo Consoli Centrale Latte Brescia

Pool Libertas Cantù – Cave del Sole Geomedical Lagonegro

Conad Reggio Emilia – BAM Acqua San Bernardo Cuneo