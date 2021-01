La Sieco a Siena: Riecco Coach Lanci e Capitan Simoni

L'emergenza sta rientrando, seppur lentamente. I Tamponi di Coach Lanci e di Capitan Simoni sono negativi e già sabato 23 gennaio alle 20.30 faranno parte della compagnia che partirà per l'ostica trasferta di Siena.

I senesi stanno attraversando un buon momento di forma, essendo reduci da ben quattro gare vinte, delle quali soltanto una al tie-break.

Lo stesso non può dirsi della Brigata Biancoazzurra, che ha avuto nelle ultime settimane un bel daffare con tanti positivi al Covid tra atleti e staff. L'intensità e la qualità degli allenamenti ne ha, di riflesso, risentito e solo di recente il gruppo sta tornando al completo. Si rivedrà al centro la coppia Simoni/Menicali (Fabi è ancora indisponibile), anche se Capitan Simoni è stato fermo per quasi venti giorni. A proposito di rientri, si rivedrà in panchina anche Coach Nunzio Lanci, assente alla sfida casalinga contro Bergamo. Per lo schiacciatore Shavrak ci sarà ancora da aspettare qualche giorno. La recente ondata di Covid in Casa Impavida ha di fatto rallentato il suo recupero e in quel di Siena sarà con ogni probabilità ancora in panchina.

All'andata la SIECO sfoderò una prestazione eccezionale che le valse la vittoria per 3-2 in una gara lunghissima e ricca di emozioni.

La sfida tra la Emma Villas Aubay Siena e la Sieco Ortona è stata scelta dalla Lega Pallavolo di Serie A per essere l'anticipo della Quarta giornata di ritorno. Appuntamento alle ore 20.30 di sabato 23 gennaio, quando sul sito www.impavidapallavolo.it sarà possibile seguire la diretta streaming dell'incontro.

