SIECO: Si torna in campo, a mezzo servizio, contro Bergamo

Il dado è tratto. La Sieco torna in campo dopo tre giornate di stop, causa coViD-19. Di queste tre gare, al momento è nota solo la data di recupero dell'ultima del girone di andata, contro la BCC Castellana Grotte. Di tutte, questa è la più importante perché i punti in palio andranno a bilancio per la Coppa Italia 2021. Contro i pugliesi si giocherà in trasferta domenica 31 gennaio alle ore 18.00. Ancora da definire le date della prima e della seconda giornata di ritorno che avrebbe visto gli impavidi sfidare rispettivamente la Conad Reggio Emilia in casa e la Synergy Mondovì in trasferta.

Per la Sieco si tratterà comunque di una sfida, l'ennesima, da giocare in formazione rimaneggiata. Sebbene filtri ottimismo, infatti, non tutti hanno ottenuto il tampone perfetto rimandando di qualche giorno il ritorno all'attività. Come se non bastasse, domenica peserà anche l'assenza di Coach Nunzio Lanci, costretto all'isolamento domiciliare

Per questa sfida il timone sarà nelle mani del suo vice Mariano Costa che fa una lucida analisi della situazione: «Sarà una gara particolare, figlia di questa pandemia. Arriviamo da una lunga pausa dovuta a positività sia di atleti che di membri dello staff, ma fortunatamente ne stiamo uscendo. Sarà importante ritrovare il ritmo e la concentrazione necessari ad affrontare una gara di campionato. Cercheremo in tutti i modi di onorare questo impegno, ma Bergamo è a mio avviso, attualmente una tra le migliori, se non proprio la migliore formazione del campionato. Dobbiamo essere onesti con noi stessi. Quella di domenica sarà più che altro una gara per tornare a prendere confidenza con il così detto clima partita e per tornare al meglio per le successive gare. Scontato dire che giocheremo al massimo delle nostre potenzialità contro un avversario di indubbio prestigio».

All'andata la gara si concluse con la vittoria dei bergamaschi per tre set a zero. Come sempre, la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro sito www.impavidapallavolo.it

Il fischio di inizio, presso il palasport comunale di Ortona è previsto alle ore 18.00 di domenica 17 gennaio.

Questo il programma completo della terza giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca:

Cave Del Sole Geomedical Lagonegro – Emma Villas Aubay Siena

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – BCC Castellana Grotte

Sieco Service Ortona – Agnelli Tipiesse Bergamo

Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia – Synergy Mondovì

Prisma Taranto – Conad Reggio Emilia

Kemas Lamipel Santa Croce – Pool Libertas Cantù