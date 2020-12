Christmas Time - lo show

Tutto pronto per “” l’evento del Natale prodotto dalla Compagnia dell’Alba, diretta da Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, in collaborazione con il Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona, l’orchestra I Giovani Accademici e l’Accademia dello Spettacolo.

Uno show a tutto tondo da gustare il pomeriggio di Natale, alle ore 15.30, nella modalità on-demand. L’evento è già acquistabile sulla piattaforma online OnTheatre. «Uno spettacolo in stile americano che ripropone la magia della tradizione natalizia- spiega Gabriele de Guglielmo- Un emozionante e intenso cammino nella natività, accompagnato dalle dolci note delle più belle melodie del Natale». Uno show che mescola musica e teatro sul palco del Tosti che, per l’occasione, si vestirà a festa. «Un evento frutto di un grande impegno anche in termini economici – aggiunge il maestro de Guglielmo - che vedrà in scena 18 cantanti, 26 musicisti provenienti da tutta la Regione Abruzzo e un nutrito staff di professionisti al lavoro dietro le quinte. Un grosso impegno che abbiamo desiderato realizzare per non lasciare soli, nel periodo delle feste, i nostri appassionati spettatori».

Il repertorio comprende oltre ai classici di Natale riarrangiati da Monja Marrone , Mauro Coletti, Carlo Maria Genovesi e Paolo Angelucci anche un omaggio al musical “A Christmas Carol”, prodotto dalla Compagnia dell’Alba, che quest’anno non è potuto andare in scena a causa delle vigenti norme anti covid. «L’auspicio- conclude infine de Guglielmo- è quello di poter tornare a fare teatro a breve in presenza, ma se cosi non dovesse essere la promessa è che non lasceremo senza spettacoli gli ortonesi».

A scandire lo spettacolo letture rivolte a bambini e alle famiglie sui versi delle poesie di Gianni Rodari e delle fiabe popolari russe. Non mancheranno momenti di grande riflessione, attraverso veri e propri viaggi tra le parole di Erri De Luca, Gianni Rodari e Giovanni Veronesi.

I testi sono a cura di Alessia de Guglielmo. Solisti e coro della Compagnia dell'Alba. Voci bianche dell'Accademia dello Spettacolo a cura di Carolina Ciampoli e Laura Del Ciotto. Direttore del Coro: Gabriele de Guglielmo, Orchestra I Giovani Accademici Direttore: Paolo Angelucci,Voci recitanti: Lorenza Sorino, Tommaso Bernabeo, Direttore di scena: Alberto Tizzone, Luci: Seby Marcianò Fonico: Gianluca Meda Service Free Power Service. Video: Giuseppe Piccinino - Film Art Edition.

La piattaforma online scelta è OnTheatre ovvero la prima piattaforma digitale che propone spettacoli teatrali on-demand. OnTheatre è uno strumento a disposizione di teatri di prosa,enti lirici, sinfonici e compagnie di musical, balletto, ma anche ensemble, singoli attori, performer, musicisti o cantanti, nonché di compagnie che offrono spettacoli educational rivolti ai bambini e alle scuole.

I contenuti caricati sono acquistabili dalla piattaforma con biglietto singolo e sono disponibili anche abbonamenti a pacchetti di spettacoli, che potranno essere offerti in sostituzione di biglietti da rimborsare.

COME FARE? :

1. Registrati gratuitamente sulla piattaforma

www.ontheatre.tv

cliccando su "REGISTRATI" e poi su "È la prima volta? Clicca qui"

https://www.ontheatre.tv/Registrati

Inserisci i dati richiesti, un indirizzo e-mail valido e scegli una password.

Riceverai una mail di conferma entro pochi secondi (se non la trovi controlla nella spam): clicca sul link che contiene.



2. Vai alla homepage di OnTheatre, scegli il nostro evento “CHRISTMAS TIME – LO SHOW” e clicca su “Guarda per € 5,99”.

Se richiesto, effettua nuovamente il Login inserendo la tua mail e la password che hai creato.



3. Nel Checkout, spunta la casella "Accetto le condizioni generali".



Scegli il metodo di pagamento: puoi utilizzare il tuo account PayPal, se ne hai uno, oppure la tua carta di credito. Inserisci i dati richiesti e clicca su "Acquista ora".

4. Troverai il video nell'area "I MIEI SPETTACOLI": sarà disponibile per 28 giorni dall'acquisto e potrai rivederlo tutte le volte che vorrai per 48 ore dal primo Play, su un solo dispositivo per volta. Il video è adatto alla visione da computer, smart TV, tablet e smartphone.

Per assistenza nella registrazione o nell'acquisto scrivi a support@ontheatre.tv