La Sieco recupera la terza giornata - In viaggio verso Bergamo

Giusto il tempo di riprendere il fiato dalla vittoria interna con la Pool Libertas Cantù che è di nuovo tempo, per la Sieco Impavida Ortona, di tornare in campo.

Si disputerà infatti alle ore 19.00 di domani, mercoledì 16 dicembre il recupero della terza giornata di andata contro la forte formazione bergamasca della Agnelli Tipiesse. La gara, programmata per lo scorso primo novembre era stata rinviata per motivi legati al CoVid.

Bergamo, intanto, sta dimostrando sul campo di essere una squadra molto forte. Attualmente i bergamaschi occupano infatti il secondo posto in classifica proprio dietro agli impavidi che li distanziano di due punti, ma due sono anche le partite giocate in meno, rispetto agli ortonesi. Bergamo ha già fatto fuori tre big del campionato: Cuneo, Castellana Grotte e Siena a riprova di quanto insidiosa sarà questa giornata di recupero. Come i ragazzi di Coach Lanci, anche Bergamo è reduce da una netta vittoria per tre set a zero contro la Synergy Mondovì nell'ultima di campionato.

Ad arbitrare l'incontro ci penseranno i signori Bassan Fabio (Milano) e Nava Stefano (Monza).