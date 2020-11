Ortona - investe un ciclista e si dilegua senza soccorrerlo

Venerdì scorso un pensionato alla guida della sua VW Polo lungo la provinciale 214 ha investito un ciclista che lo precedeva all’altezza della località Caldari Stazione.

Ma anziché fermarsi per soccorrerlo, si è dileguato rapidamente. Sul luogo dell’incidente è intervenuta nelle immediatezze una gazzella dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Ortona ed un’autoambulanza con a bordo i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ciclista investito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Chieti. Gli sono state riscontrate diverse lesioni non gravi e guarirà in un paio di settimane.

I carabinieri intervenuti, grazie alle frammentarie testimonianze raccolte e dopo una rapida indagine, hanno identificato l’investitore in un pensionato del luogo che è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per omissione di soccorso e lesioni stradali.